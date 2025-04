El ascenso de las Gloriosas tendrá que esperar

No pudo ser a la primera. El Deportivo Alavés femenino tendrá que esperar a la última jornada para saber si el año que viene jugará ... un Primera División después de perder en Lleida (1-0) contra el AEM. Un resultado que, sumado al triunfo del Alhama contra el Getafe (0-2), complica sobremanera el ascenso directo. La derrota deja a las vitorianas sin depender de sí mismas para conseguir el ascenso a falta de una jornada para el final de la liga. Necesitan ganar en el último partido ante el Getafe en Ibaia y que las murcianas pierdan contra el AEM en su casa, donde no conocen la derrota en toda la temporada y encadenan ocho victorias.

No puede decirse que las albiazules no lo intentaran. Las Gloriosas salieron en el Municipal de Recasens a por todas. No habían transcurrido ni 30 segundos cuando Leyre Monente realizó un disparo dentro del área que María Mon detuvo sin complicaciones. El AEM, una vez superado el susto inicial, ajustó líneas, aunque seguían siendo las jugadoras de Andrea Esteban las que llevaban el control del choque y buscaban el gol. Laura Navajas, tras una conducción y disparo desde la media luna, estuvo a punto de hacerlo en el minuto 18, pero su chut se fue desviado de la meta leridana.

Una vez superado el ecuador de la primera parte el encuentro se volvió físico. Los duelos individuales se volvieron constantes, lo que impedía a ambos equipos circular la pelota con facilidad. Un disparo de Merino, que se envenenó tras un bote en el área pequeña, obligó a intervenir a Laura Martínez por primera vez en el partido con una espectacular parada. Las locales empezaron a crecerse y a poner en apuros las alavesas a través del balón parado, como un remate de cabeza de Vero Herrera que atrapó Laura Martínez.

Las Gloriosas, sin embargo, se supieron reponer antes del descanso y volvieron a arrinconar al cuadro catalán. Un disparo de Sanadri que se iba por alto y un cabezazo de Manoly fueron el anticipo de la mejor ocasión de las vitorianas en los primeros 45 minutos. Un saque de esquina botado desde el costado derecho estuvo a punto de poner en ventaja a las de Andrea Esteban antes del descanso, pero el remate completamente sola de Raquel Gil se fue fuera.

Menor intensidad

Tras el paso por vestuarios, el juego se volvió plomizo y ninguno de los dos equipos generó ocasiones. Andrea Esteban dio entrada a Laura Moreno en sustitución de Cintia para reforzar la parcela ofensiva, pero la pauta del choque siguió igual. Las constantes interrupciones por faltas junto a las férreas defensas de ambos conjuntos impidieron que en prácticamente todo el segundo acto llegasen a portería rival.

Pero cuando más tranquilo estaba el partido llegó el que, a la postre, sería el tanto decisivo del encuentro. Noelia Fernández cazó un balón de espaldas y se giró de forma muy rápida sin que Altamira pudiese frenarla, para quedarse sola frente a Laura Martínez y batirla con un disparo potente sin que nada pudiera hacer.

Andrea Esteban movió el banquillo en busca de la fórmula que, al menos, le permitiese sacar un punto en el Municipal de Recasens, donde decenas de seguidoras albiazules presenciaron el encuentro. Encarni y Pichi entraron por Navajas y Bengoa. Las Gloriosas achucharon al cuadro leridano en los últimos minutos, aunque nada pudieron hacer para evitar una derrota que impide a las alavesas depender de sí mismas en la última jornada que disputará este próximo fin de semana en Ibaia contra el Getafe.

En caso de no lograr el ascenso directo en la última jornada, las vitorianas disputarán el play off de ascenso, en el que cuatro equipos se disputarán una plaza en Primera a ida y vuelta. En ese caso, el Alavés tendría el factor campo a su favor en ambas eliminatorias, ya que tiene garantizada al menos la segunda plaza de la clasificación.