Andrea Esteban: «El partido contra el Atlético de Madrid B va a ser muy disputado»

Las Gloriosas persiguen el liderato. El conjunto albiazul buscará este domingo (12.00 horas) una victoria que le situe como líder de la categoría ante ... el Atlético de Madrid B. Un equipo que ha comenzado la competición con tres victorias y un empate, al igual que las vitorianas. «Va a ser un partido muy disputado. Ellas compiten muy bien en casa y cada punto que han ganado hasta ahora lo ha merecido», ha subrayado este viernes Andrea Esteban, entrenadora del Alavés Gloriosas.

Las albiazules llegan a este duelo en buen momento tras cuajar el pasado sábado un partido muy completo en Ibaia contra el Tenerife B, que se saldó con un cómodo triunfo (2-0). Sin embargo, la preparadora aragonesa no se confía. «Han iniciado la temporada con un rendimiento sorprendente porque en la anterior tenían jugadoras muy buenas y sufrieron», ha resaltado.

A las babazorras no se les da mal jugar contra el filial colchonero. Buena prueba de ello fueron los encuentros del último curso, en el que las alavesas superaron a las rojiblancas (0-1) en el Centro Deportivo Alcalá de Henares con un gol de Cintia Hormigo o la clara victoria cosechada en casa (3-0) gracias a un doblete de Manoly Baquerizo y una diana de Laura Navajas. «Viajamos a Madrid con la intención de imponernos», ha concluído Esteban.