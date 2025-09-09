Aiaraldea organiza su Primer Torneo de Fútbol Femenino

Con la finalidad de visibilizar y fomentar el deporte femenino, Aiaraldea ha puesto en marcha su primer torneo de fútbol femenino. Un campeonato que se ... disputará a partir del próximo 20 de septiembre en el campo Altzarrate de Laudio a las 10.00 horas y en el que participarán jugadoras alavesas infantiles y cadetes del Altzarrate KE, Hauskaitz CF y Aurrera de Vitoria CD.

El torneo será un triangular, lo que permitirá a todos los equipos enfrentarse entre sí en un ambiente de competición sana, compañerismo y aprendizaje mutuo entre las jugadoras. «Con este campeonato queremos dar un paso más en nuestro compromiso con la igualdad en el deporte. El objetivo es poner en valor el talento, la dedicación y el esfuerzo de las jóvenes deportistas de nuestra comarca, generando a su vez un espacio de convivencia, compañerismo y aprendizaje mutuo», ha resaltado Laura Fernández, presidenta de la Comisión de Cultura, Igualdad y Bienestar Social de la Cuadrilla de Ayala.

Asimismo, desde la Cuadrilla destacan que este torneo no solo busca poner en valor la práctica del deporte femenino, sino también estrechar lazos entre los municipios participantes y reforzar el compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres en el deporte. «Queremos agradecer especialmente la implicación de los clubes participantes, así como del Club de Fútbol Femenino Altzarrate de Laudio por su colaboración en la organización. Sin su apoyo y entusiasmo este torneo no sería posible. Estoy convencido de que será una jornada que marcará un antes y un después en el impulso del fútbol femenino en Aiaraldea», ha indicado Iñigo Pinedo, presidente de la Cuadrilla de Ayala.

La organización invita a toda la ciudadanía a asistir al evento y mostrar su apoyo a las deportistas de la comarca, cuya participación es reflejo del esfuerzo, la dedicación y el talento del deporte local.