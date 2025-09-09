El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimosexta etapa de la Vuelta a España, en directo
Partido femenino de la Gasteiz Cup disputado en Betoño. Rafa Gutiérrez

Aiaraldea organiza su Primer Torneo de Fútbol Femenino

El campeonato se celebrará el 20 de septiembre con el objetivo de avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo

Pablo Sanz

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:35

Con la finalidad de visibilizar y fomentar el deporte femenino, Aiaraldea ha puesto en marcha su primer torneo de fútbol femenino. Un campeonato que se ... disputará a partir del próximo 20 de septiembre en el campo Altzarrate de Laudio a las 10.00 horas y en el que participarán jugadoras alavesas infantiles y cadetes del Altzarrate KE, Hauskaitz CF y Aurrera de Vitoria CD.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  3. 3

    El agradecimiento de Maialen a un conductor de Bizkaibus: «Tenía miedo y él me tranquilizó»
  4. 4

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  5. 5

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  6. 6

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  7. 7 La mejor vaca de España es de Sopuerta
  8. 8 Brasas en el centro de Algorta
  9. 9

    El 42% de los alumnos vulnerables deberían cambiar de colegio para evitar la segregación
  10. 10

    Varios individuos intentan robar herramientas en la nueva pastelería Don Manuel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Aiaraldea organiza su Primer Torneo de Fútbol Femenino

Aiaraldea organiza su Primer Torneo de Fútbol Femenino