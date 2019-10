Luisa Ibarrola decide colgar la bicicleta Rafa Gutiérrez La ciclista alavesa ha reconocido «no disfrutar de la bicicleta» y se centrará en su carrera universitaria de Fisioterapia OLGA JIMÉNEZ Viernes, 4 octubre 2019, 17:07

Con 19 años y todo un futuro prometedor, Luisa Ibarrola ha decidido tomarse una pausa en el ciclismo. Un deporte que ama y practica desde niña, pero que llegado al punto de seudoprofesionalismo en el que está, le ha acabado por colapsar. «Está saturada de bici», declara su entorno más próximo. La campeona de España sub 23 de ciclocross y de mountain bike junior en 2017, dio un paso importante en su carrera deportiva tras fichar el pasado año por el equipo UCI Delikia-Ginestar y disputar varias Copas del mundo. Como ciclista todoterreno que es, decidió correr con el Bizkaia-Durango la temporada de carretera.

Esta campaña todo estaba previsto para que se enrolara en las filas del Teika, un proyecto ambicioso con el subcampeón del mundo sub 23, Felipe Orts como referente. Ibarrola había sido confirmada y anunciada como uno de los fichajes importantes junto con Sara Bonillo en el equipo UCI, pero hace dos días, a través de su cuenta de Instagram, la de Saratxo anunciaba que dejaba la bici.

«La vida son pequeños, inesperados o bruscos cambios que vas dando. Después de darle muchas vueltas al coco sabía que tenía que cambiar porque ves que ya no estás disfrutando como antes lo hacías, porque lo primordial es disfrutar, hacer lo que a cada uno le llena y yo sabía que no lo estaba haciendo. No ha sido una decisión fácil, pero es la que he tomado y les estaré de corazón agradecida a todo aquel que haya formado conmigo esto que llamamos ciclismo: a los de siempre, a los que en los malos momentos se acercan para echarte una mano, a todo aquel que haya aportado su granito de arena, simplemente GRACIAS», manifestaba abiertamente.

Lo que parece un adiós, podría convertirse en un hasta luego. Por el momento, Luisa Ibarrola quiere centrarse en sus estudios universitarios de Fisioterapia que realiza en la facultad de Leioa y que el año pasado inició, con buenos resultados, a pesar de tener que compatibilizar con su primer año como profesional de ciclocross. La ciclista nacida en el año 2000 estaba llamada a ser una de las grandes promesas del ciclismo nacional dada su evolución y los logros en categorías tempranas, con éxitos ya desde junior y en sub 23.