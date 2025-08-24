La vitoriana Isabel 'Moses', campeona del Eurobasket

Jon Ander Goitia Domingo, 24 de agosto 2025, 16:31 | Actualizado 16:39h. Comenta Compartir

Una vez Isabel 'Moses' Fernández confesó que el baloncesto no es su vida. «Es mi pasión, mi trabajo, lo que me gusta hacer. Pero no es mi vida, mi vida son muchas cosas más». A tenor de los acontecimientos, lo cierto es que deberá empezar a replantearse el lema que ha defendido durante años. Porque la entrenadora vitoriana se ha proclamado este sábado campeona del Eurobasket sub16 con la selección española femenina. En la final disputada en la ciudad rumana de Pitesti se impusieron (62-47) a Eslovenia, el reflejo de un torneo que han dominado con mano de hierro.

El deporte que 'Moses' comenzó a practicar en el patio del Colegio Hogar San José de Vitoria le ha premiado la dedicación de tantos años en los banquillos. Un conocimiento que aplicó a la hora de confeccionar la lista de las doce jugadoras con las que afrontaba el torneo. Y consiguió crear un equipo invencible. De principio a fin. Nadie ha conseguido hacerles sombra en su camino decidido hacia el cajón más alto del podio. En octavos barrieron a República Checa (80-29), Francia apenas pudo plantar cara en cuartos (72-53) y Letonia (81-24) solo pudo ser testigo del recital de una selección que se sabía campeona.

Y así lo hizo. La final comenzó con un monólogo (12-0) y siguió hasta que las eslovenas reaccionaron. El 30-22 con el que se llegó al descanso pareció alterar los planes. Un escenario desconcodio que hizo por primera vez pensar que España era vencible, más aún cuando el marcador se estrechó al 35-32. Pero no. 'Moses' reajustó las coordenadas y llevó el barco a buen puerto. Esa brújula que le ha llevado a ser líder del torneo en puntos, rebotes, asistencias y robos. Y cosechar la undécima medalla de oro de un equipo de formación, que también presume de cuatro platas y otros tantos bronces en su palmarés. Una base esperanzadora, dado que ha conseguido subir al podio en las últimas seis ediciones del torneo continental, incluida esta misma.

