El Araski se deshace en la prórroga

Julio Casteleiro Domingo, 19 de octubre 2025, 18:54 | Actualizado 19:12h.

El Araski cedió este domingo su condición de invicto en una extenuante prórroga ante el Ferrol. El equipo de Made Urieta fue a remolque durante todo el choque, aunque con numerosos amagos de remontada, hasta que Toussaint y Jourdain consiguieron igualar el encuentro en el último suspiro. Sin embargo, el conjunto gallego fue superior en el tiempo extra. Las vitorianas acabaron sin oxígeno por las expulsiones de Lahtinen, Jourdain y Lawrence, que dejaron en cuadro su rotación, ya de por sí corta con ocho jugadoras.

Fueron las propias Toussaint, desde la línea de 6,75, y Jourdain, en la pintura, quienes contrarrestaron la clarividencia ofensiva con la que Daniels inició el duelo. Sin embargo, las pérdidas lastraron los ataques de un Araski errático en el lanzamiento. Ante la falta de acierto, el conjunto vitoriano buscó soluciones en defensa: subió su intensidad para mantener el marcador bajo en el duelo. La desventaja en el luminoso, aunque permanente, era al menos reducida en todo momento.

Baxi Ferrol Erjavec, Millán (11), Joiner (9), Joris (5) y Daniels (21) -quinteto inicial-, Sotolová (5), Melia (8), Elena Rodríguez (4) y Alba Sánchez (6). 69 - 62 Kutaxabank Araski Lahtinen (8), Hill (13), Toussaint (7), Lawrence (4) y Jourdain (20) -quinteto inicial-, Brotons (4), Urbaniak (6) y Sanz. Parciales: 11-9, 18-11 (29-20), 19-20 (48-40), 10-18 (58-58), 11-4 (69-62).

Árbitros: Palanca Page, González Cuervo y Pinela García. Eliminaron a Lahtinen (min. 40), Jourdain (min. 44) y Lawrence (min. 45) del Araski.

Jourdain y Lahtinen sostuvieron a la escuadra alavesa en el segundo cuarto ante la irrupción de Millán, hasta que dos canastas seguidas de Daniels situaron diez puntos de ventaja para el cuadro de la ciudad departamental (26-16). Pese a un dos más uno de Alba Sánchez justo antes del descanso, Urbaniak y Brotons lograron reducir distancias en el tramo final de la primera mitad (29-20).

El Araski regresó de los vestuarios con otra versión. Tras unos veinte primeros minutos desacertados, Hill y, sobre todo, Lahtinen aportaron efectividad en el lanzamiento para meter de lleno en el partido a su equipo (31-29). Lino López se vio forzado a frenar la reacción del elenco de Urieta con un tiempo muerto que dio sus frutos. Un enceste más adicional de Daniels y un triple de Joris complicaron la situación de nuevo para el Araski. El duelo iba por rachas. Brotons y Hill lideraron un 0-8 que colocó a tiro de piedra al equipo vitoriano, pero el Baxi Ferrol respondió con la misma moneda. Un parcial de 9-0, con Millán, Melia y Sotolová como protagonistas, en los últimos compases del tercer cuarto, frustró la remontada del conjunto alavés (48-40).

Las canastas de Sotolová y Millán parecían encarrilar el triunfo local (54-44), pero Toussaint y Jourdain tiraron de orgullo para culminar un parcial de 0-10 que igualó la contienda a dos minutos para la conclusión. El Araski incluso llegó a ponerse por delante (56-58), algo que no lograba desde el primer periodo. Melia, desde la línea de personales, llevó el duelo a una fatídica prórroga en la que las vitorianas claudicaron.