El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL CORREO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Navidad

Diversión educativa para los más pequeños: así conquista el juego de mesa Pelusas

Pelusas apuesta por la diversión educativa y la sencillez, ofreciendo una experiencia ideal para que los más pequeños desarrollen habilidades mientras juegan en familia.

Redacción De Tiendas

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:28

El universo de los juegos de cartas para niños ha encontrado en el juego de mesa Pelusas de inkalfa una propuesta dinámica que combina sencillez y diversión. Este juego, dirigido a niños en edad preescolar interesados en juegos de estrategia, está diseñado para pequeños desde los 2 hasta los 7 años y se caracteriza por una mecánica intuitiva: recolectar tantas pelusas como sea posible, evitando perderlas por las corrientes de aire y sin acumular más de la cuenta. La temática de colores vivos y las ilustraciones simpáticas forman parte de la experiencia de juego, tanto para los niños como para los adultos que participen.

Con componentes resistentes y un diseño multicolor pensado para soportar el uso frecuente, Pelusas de inkalfa es un juego que combina elementos educativos y de entretenimiento dentro del catálogo de juegos de estrategia para niños pequeños. Su presencia en plataformas de venta y las experiencias compartidas por quienes lo han jugado indican que es una opción que muchos han disfrutado.

En cuanto a la mecánica, el juego propone un sistema sencillo de recolección de cartas, donde el objetivo es acumular la mayor cantidad de pelusas evitando los riesgos de perderlas por las corrientes de aire o por la avaricia. Esta dinámica promueve la toma de decisiones y la gestión del riesgo de forma intuitiva, adaptada a la capacidad de atención de los niños en edad preescolar.

Noticias relacionadas

Regala una de estas Monster High que se pueden coleccionar y acertarás seguro

Regala una de estas Monster High que se pueden coleccionar y acertarás seguro

De Spiderman a Jack Sparrow: Estos son los Funko Pop más buscados de coleccionistas y fans de la cultura pop

De Spiderman a Jack Sparrow: Estos son los Funko Pop más buscados de coleccionistas y fans de la cultura pop

Otro aspecto relevante es su valor educativo, ya que fomenta el desarrollo de habilidades motoras finas y cognitivas a través del juego. La calidad de los materiales plásticos asegura durabilidad ante el uso frecuente, y el tamaño de las piezas es adecuado para manos pequeñas, minimizando riesgos.

Newsletter

JUEGO DE MESA PELUSAS DE MERCURIO MULTICOLOR

Comprar en Amazon

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  4. 4 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  5. 5 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  6. 6

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  7. 7

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»
  8. 8 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  9. 9 Iñaki López sobre el feo gesto de Vinicius en San Mamés: «También en la victoria hay que saber comportarse»
  10. 10

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Diversión educativa para los más pequeños: así conquista el juego de mesa Pelusas

Diversión educativa para los más pequeños: así conquista el juego de mesa Pelusas