De Spiderman a Jack Sparrow: Estos son los Funko Pop más buscados por coleccionistas y fans de la cultura pop

OcioDe Spiderman a Jack Sparrow: Estos son los Funko Pop más buscados por coleccionistas y fans de la cultura pop
Las figuras Funko Pop presentan una amplia variedad de personajes, que incluyen clásicos del cine y héroes de cómic. Cada diseño es único, lo que las hace atractivas para diferentes tipos de aficionados.
Redacción De Tiendas
Martes, 18 de noviembre 2025, 08:33
Las figuras Funko Pop representan personajes clave de la cultura pop. Millones de coleccionistas en todo el mundo compran figuras Funko Pop, que incluyen héroes de cómics como Spider-Man y Groot, así como personajes de películas como Harry Potter, Woody, Jack Sparrow y Jack Skellington. La marca Funko fue fundada en 1998 y ha crecido significativamente, ofreciendo una amplia gama de productos que abarcan diversas franquicias y géneros.
Fabricadas en vinilo, las figuras Funko Pop miden aproximadamente 9,5 cm de alto. Su diseño se caracteriza por una cabeza grande y ojos expresivos, lo que les otorga un estilo distintivo.
Newsletter
FIGURA SPIDER-MAN DE FUNKO
Con detalles navideños y acabado en vinilo resistente, esta figura Funko Pop de Spider-Man destaca por su diseño compacto de 9,5 cm y colores vibrantes. El formato miniatura facilita la exhibición en cualquier espacio, mientras que la calidad de los materiales asegura durabilidad y un aspecto atractivo para coleccionistas y fans de Marvel por igual.
SANTA JACK SKELLINGTON DE FUNKO
Conmemorando el 30 aniversario de The Nightmare Before Christmas, esta figura Funko POP de Jack Skellington como Papá Noel es un coleccionable que puede usarse como decoración de Halloween o navideña. Su diseño en vinilo de 9,5 cm destaca por detalles coloridos y un acabado resistente.
CAPTAIN AMERICA DE FUNKO
La figura Funko Pop Captain America mide 9,5 cm, está fabricada en vinilo, es una edición limitada y presenta un diseño detallado inspirado en la serie "We Are Groot". Su material de vinilo garantiza durabilidad, lo que la hace adecuada para exhibición.
FIGURA CAPTAIN JACK SPARROW DE FUNKO
Con detalles inspirados en la saga Piratas del Caribe, esta figura de vinilo Funko Pop de Captain Jack Sparrow presenta un acabado multicolor y tamaño compacto de 9,5 cm. Su fabricación en vinilo resistente realza la durabilidad y el diseño detallado, convirtiéndola en una pieza coleccionable que destaca por la calidad de sus materiales y el atractivo visual del personaje.
JACK SKELLINGTON BLACKLIGHT DE FUNKO
Gracias a su efecto blacklight, esta figura Funko Pop de Jack Skellington resalta por colores vibrantes y un acabado que brilla bajo luz ultravioleta. Fabricada en vinilo resistente y con tamaño compacto de 9,5 cm, combina detalles icónicos del personaje con materiales duraderos, aportando un toque original a cualquier colección de figuras de cine.
FIGURA HARRY POTTER CON CAPA INVISIBLE DE FUNKO
Con diseño multicolor y acabado en vinilo, la figura Funko Pop Harry Potter con capa invisible destaca por sus detalles fieles al personaje y tamaño compacto de 9,5 cm. Su fabricación en materiales resistentes proporciona durabilidad, mientras que el formato coleccionable permite exhibirla fácilmente junto a otras figuras de la saga o franquicias de películas.
ALIEN DE TOY STORY POR FUNKO
La figura coleccionable Funko Pop Alien mide 9,5 cm y está fabricada en vinilo de alta calidad. Su diseño multicolor y detallado la hace adecuada para exhibición en un escritorio o estantería. Esta figura es duradera y es una opción interesante para los coleccionistas de Toy Story.
FIGURA GROOT DE FUNKO PARA COLECCIONISTAS
Diseñado con un estilo moderno y multicolor, este Funko Pop Groot en pijama con libro está fabricado con un acabado en vinilo resistente y presenta detalles fieles al personaje. Su tamaño es de 9,5 cm, lo que facilita su exhibición. El material utilizado es vinilo resistente, adecuado para colecciones de figuras Marvel.
FUNKO FIGURA CAPTAIN AMERICA ENDGAME
Inspirado en Avengers Endgame, este Funko Pop coleccionable de Captain America presenta un diseño con escudo roto y martillo Mjolnir. Fabricado en vinilo resistente, mide 9,5 cm de altura y cuenta con un acabado multicolor. Su diseño compacto representa al personaje de manera auténtica.
ALBUS DUMBLEDORE DE FUNKO PARA COLECCIONISTAS
La figura coleccionable Funko Pop de Albus Dumbledore, parte de la colección Albus Dumbledore, mide 9,5 cm y está fabricada en vinilo duradero. Presenta un diseño detallado que representa al personaje. Su tamaño compacto permite colocarla en espacios pequeños, como escritorios o estanterías. Es un producto de material resistente, adecuado para exhibición y colección.