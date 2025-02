Trucos caseros y productos mejor valorados para limpiar tu horno

Álvaro Martí Martín Miércoles, 12 de febrero 2025, 09:09 Compartir

Darle un repaso al horno es una de esas tareas domésticas que se suelen dejar hasta que no queda más remedio que ponerse al lío. Y cuando finalmente toca hacerlo, llegan las sorpresas desagradables. Porque pocas cosas hay más difíciles de limpiar que la grasa reseca de las paredes interiores y de las resistencias. No se trata sólo de una suciedad particularmente dura, sino que tiende a acumularse en recovecos a lo que es bastante incómodo acceder. De manera que meterse en faena con este electrodoméstico se traduce en perder un par de horas y acabar hecho un cuatro.

¿O quizá no? Está claro que raspar carbonilla no es un plan de ensueño, pero tampoco tiene por qué ser un martirio. Sobre todo, cuando conoces los trucos básicos que te ayudan a optimizar tu esfuerzo y a ahorrar un buen dinero con productos de calidad. En este breve artículo vamos a darte las claves para que puedas dejar tu horno como los chorros de oro de la forma más sencilla. ¡No pierdas detalle!

LO MÁS FÁCIL Y BARATO: AGUA CON SAL

Un truco económico que funciona muy bien con un nivel de suciedad moderado. Debido a la acción abrasiva de la sal, conseguirás reblandecer la grasa reciente y eliminar en pocas pasadas con una bayeta tradicional o un estropajo de dureza media.

Para hacer la mezcla necesitas una proporción de 2 a 1, es decir: el doble de agua que de sal. Por ejemplo, medio litro de agua y 250 gramos de sal de cocina normal y corriente. Lo más recomendable es aplicarla con un pulverizador y dejarla actuar alrededor de una hora, en especial en las bandejas.

LO QUE NUNCA FALLA: VINAGRE Y BICARBONATO

Es muy probable que ya hayas oído hablar de este método. Y por una muy buena razón: funciona a las mil maravillas. Al mezclar vinagre con bicarbonato sódico se produce una reacción química que libera dióxido de carbono, que descompone los restos de la grasa más incrustada y es perfectamente segura.

Para elaborar la fórmula basta con echar un chorro de vinagre en un recipiente con agua y añadir dos o tres cucharadas de bicarbonato. Cubre bien las paredes y la bandeja del horno y ponlo a 100 ºC durante una media hora o 40 minutos. Después, podrás retirar la suciedad sin apenas esfuerzo. Importante: aclara bien con agua al final para eliminar el olor a vinagre.

LO TRADICIONAL: ZUMO DE LIMÓN

Cuando acabas de usar el horno y se ha ensuciado mucho más de lo que esperabas, una buena forma de evitar que la grasa se pegue es usando zumo de limón. Basta con exprimir tres o cuatro limones en un cuenco y dejarlo sobre la bandeja, seleccionando a continuación la temperatura máxima durante unos 20 o 25 minutos.

Cuando se haya enfriado el interior, pasa un paño húmedo y verás como la suciedad se desprende como si fuera una fina película. Es, además, una gran opción para combatir los malos olores en el horno.

LO SORPRENDENTE: PIEDRA PÓMEZ

¿A que no te lo esperabas? Pues sí: resulta que la piedra pómez es un excelente limpiador de hornos, en especial para combatir la grasa reseca. En lugar de usar cuchillas o raspadores específicos, puedes valerte de la piedra pómez tradicional para, aprovechando su superficie porosa, rascar la suciedad sin dañar las paredes del electrodoméstico.

Una ventaja añadida de este sistema es que, al no aplicar ningún producto líquido, no necesitas dejar secar el horno ni tienes que encenderlo para acelerar el proceso de limpieza. Y, por supuesto, tampoco deja ningún olor.

Y LO MÁS PREGUNTADO: ¿CADA CUÁNTO HAY QUE LIMPIAR EL HORNO?

El secreto para limpiar el horno sin esfuerzo es evitar que se acumule la grasa. Por lo tanto, lo más adecuado sería darle un repaso cada vez que se use. Pero como esto no siempre es posible, sobre todo cuando no se dispone de un modelo pirolítico capaz de vaporizar la grasa, lo recomendable es limpiar a fondo al menos una vez cada 6 meses. Dejar pasar más tiempo no sólo compromete la vida útil del horno, sino que crea un caldo de cultivo perfecto para todo tipo de bacterias.

