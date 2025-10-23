El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL CORREO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Cocina

No te pierdas esta selección de sartenes antiadherentes para placas de inducción

Descubre las mejores sartenes antiadherentes para inducción: ecológicas, apilables y sets completos. Elige la ideal para tu cocina.

Redacción De Tiendas

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:24

Las sartenes diseñadas para placas de inducción garantizan una cocción uniforme y eficiente. Los modelos actuales utilizan materiales como aluminio fundido o forjado, que distribuyen el calor de manera homogénea y evitan puntos fríos. El recubrimiento antiadherente permite cocinar con menos aceite y facilita la limpieza, lo que resulta en una experiencia culinaria más saludable y placentera.

La selección incluye opciones económicas y de precio medio. Hay modelos básicos para uso diario, sets familiares y baterías completas, adaptados a distintas necesidades. Las sartenes se caracterizan por su durabilidad, facilidad de uso y versatilidad, lo que las hace indispensables en cualquier hogar.

SARTÉN ANTIADHERENTE PRIOR DE BRA

Comprar en Amazon

Diseñada en aluminio fundido, la sartén BRA Prior de 18 cm combina resistencia y ligereza en un formato manejable. Su recubrimiento tricapa Innovations, completamente libre de PFOA, permite cocinar sin que los alimentos se adhieran y facilita la limpieza, incluso en lavavajillas. El mango ergonómico incorpora silicona para un agarre seguro y cómodo.

Este modelo se adapta a cualquier tipo de cocina, incluidas las de inducción, y distribuye el calor de forma uniforme gracias a su base de 5,5 mm. .

JUEGO DE SARTENES DE ALUMINIO FORJADO BRA

Comprar en Amazon

Más que un simple menaje, este set de tres sartenes BRA combina aluminio forjado resistente y recubrimiento antiadherente Teflon Innovations sin PFOA. Los tamaños de 18, 22 y 26 cm ofrecen versatilidad para cualquier receta, mientras que el fondo de 4 mm asegura un calentamiento uniforme en todo tipo de cocinas, incluida la inducción.

JUEGO APILABLE CON MANGO EXTRAÍBLE DE TEFAL

Comprar en Amazon

El mango desmontable permite pasar del fuego al horno o servir en la mesa sin cambiar de recipiente, optimizando el espacio y reduciendo el número de utensilios necesarios. La tecnología Thermo-signal ayuda a controlar la temperatura, asegurando resultados homogéneos en cualquier tipo de cocina, incluida la inducción. Una solución versátil para quienes valoran funcionalidad y comodidad.

JUEGO APILABLE CON MANGO EXTRAÍBLE TEFAL INGENIO EMOTION

Comprar en Amazon

Con su sistema apilable y mango extraíble, el set Tefal Ingenio Emotion lleva la versatilidad a la cocina moderna. Incluye dos sartenes de 22 y 28 cm, un cazo de 18 cm, una guisera de 24 cm y tres accesorios, todos compatibles con inducción, horno y lavavajillas. El revestimiento de titanio 6X, reforzado con cristal ultraduro, resiste el uso diario y facilita la limpieza.

SARTÉN ECOLÓGICA DE MONIX

Comprar en Amazon

Fabricada en aluminio forjado reciclado, la sartén Monix Eco Nature de 18 cm apuesta por la sostenibilidad sin renunciar a la calidad. Su recubrimiento cerámico reforzado, libre de PFOA y PTFE, permite cocinar de forma más saludable y favorece una limpieza rápida tras cada uso.

BATERÍA DE COCINA MONIX DENMARK

Comprar en Amazon

Gracias a su diseño integral, la batería de cocina Monix Denmark reúne diez piezas elaboradas en aluminio fundido resistente y recubrimiento antiadherente tricapa sin PFOA. Incluye cacerolas, sartenes y cazos de distintos tamaños, además de tapas de cristal y utensilios básicos, adaptándose a cualquier tipo de cocina, incluida la inducción.

