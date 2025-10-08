Estas plantas grandes artificiales parecen de verdad y son perfectas para decorar tu hogar

Redacción De Tiendas Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:52 Compartir

Las plantas grandes artificiales se utilizan en hogares y oficinas para decorar espacios. Estas plantas mantienen su apariencia durante todo el año sin necesidad de luz natural ni riego. Entre los tipos disponibles se encuentran ficus de gran tamaño, palmeras y bambús, que no requieren mantenimiento diario.

En esta selección destacan opciones que reproducen con detalle la textura y el color de las hojas, similares a las plantas reales. Muchas de estas plantas incluyen detalles como troncos naturales tratados, hojas desmontables o cestas decorativas, con detalles que varían según el modelo. Se limpian con un paño y están fabricadas con materiales resistentes que mantienen su aspecto durante un periodo prolongado. Estas plantas pueden utilizarse para renovar la decoración o aportar un aspecto visual fresco sin necesidad de mantenimiento.

PALMERA ARTIFICIAL DECORATIVA DE AIVORIUY

Con diseño ajustable y materiales resistentes, la palmera artificial AIVORIUY de 75 cm reproduce hojas realistas y un tronco flexible que permite personalizar su forma. Su maceta blanca aporta estabilidad y estilo, mientras que la estructura lavable y resistente a rayos UV mantiene su aspecto fresco y verde durante todo el año, sin necesidad de cuidados especiales.

BAMBÚ DECORATIVO DE BLAINE

Con una altura de 180 cm, la planta artificial BLAINE destaca por su presencia realista y acabados cuidados. El diseño minimalista, con hojas verdes y cañas resistentes, aporta un toque natural a cualquier ambiente. Fabricada con materiales duraderos, mantiene su aspecto fresco durante todo el año y no requiere mantenimiento, facilitando la decoración de interiores y exteriores.

BAMBÚ DECORATIVO MAIA SHOP

Con cañas naturales tratadas y hojas de polietileno, este bambú artificial de Maia Shop mide 150 cm y ofrece un aspecto realista que aporta frescura visual. Su maceta negra de plástico con base de yeso garantiza estabilidad y la estructura robusta mantiene su apariencia impecable todo el año, sin requerir cuidados especiales.

PLANTA DE BAMBÚ ARTIFICIAL DE AMAZON BASICS

Con una altura de 100 cm, esta planta de bambú artificial de Amazon Basics presenta hojas de poliéster y tallos de alambre flexible que permiten personalizar su forma. El macetero de plástico de diseño minimalista aporta estabilidad y un toque moderno, mientras que la estructura fácil de limpiar mantiene su aspecto realista y fresco durante todo el año en interiores.

FICUS ARTIFICIAL CON MACETA DE HOMCOM

Con 150 cm de altura, este ficus artificial de HOMCOM luce 882 hojas con textura realista y tonos verdes naturales. La maceta con base de cemento aporta estabilidad y permite su colocación directa. Fabricado en plástico de alta calidad, mantiene su aspecto durante todo el año y solo requiere limpieza ocasional para conservar su presencia decorativa impecable.

BAMBÚ DECORATIVO CON MACETA DE HOMCOM

Más que un simple adorno, este set de dos plantas artificiales de bambú HOMCOM destaca por sus 120 cm de altura y 498 hojas realistas. Cada unidad incluye maceta negra con base de cemento y musgo sintético, aportando estabilidad y un acabado natural. La estructura de plástico facilita el mantenimiento y asegura un aspecto fresco durante todo el año.

OUTSUNNY PANEL DE BAMBÚ ARTIFICIAL DECORATIVO

Con presencia elegante y materiales resistentes, la planta de bambú artificial Outsunny de 120 cm incorpora 369 hojas realistas y una maceta negra con base de cemento y musgo sintético. Su diseño reproduce el aspecto natural del bambú y facilita el mantenimiento, manteniendo una apariencia fresca y verde durante todo el año sin necesidad de riego ni cuidados especiales.

PALMERA DECORATIVA DE KAZEILA

Con un diseño realista y una altura de 90 cm, la palmera artificial de Kazeila destaca por sus hojas de aspecto natural y su base de algas tejidas de estilo bohemio. Fabricada con materiales resistentes y seguros, mantiene el color verde durante todo el año. Los troncos ajustables permiten personalizar la forma para lograr el acabado deseado.

FICUS ARTIFICIAL DECORATIVO DE OUTSUNNY

Con un diseño que reproduce el follaje natural, el ficus artificial Outsunny de 150 cm incorpora 1008 hojas y una maceta robusta con base de cemento y musgo sintético. Fabricado en polietileno, ofrece un aspecto realista y requiere únicamente limpieza ocasional, manteniendo su presencia decorativa durante todo el año sin necesidad de riego ni cuidados especiales.

VALYRIA HOME BAMBÚ DECORATIVO PARA INTERIORES

Con un diseño estilizado y altura de 180 cm, esta planta artificial de bambú de Valyria Home destaca por sus cañas realistas y hojas densas que aportan presencia visual. La maceta negra con base de yeso garantiza estabilidad, mientras que los materiales resistentes permiten disfrutar de una decoración verde y atractiva durante todo el año, sin mantenimiento ni preocupaciones.