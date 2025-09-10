El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL CORREO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Nevera portátil

Estilo retro y frescura portátil para tus picnis con la nevera Polarbox

La Polarbox Nevera 12L Verde clásico Negro destaca por su diseño retro y su portabilidad, ofreciendo frescura durante todo el día sin renunciar al estilo en tus escapadas al aire libre.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:21

La Polarbox Nevera 12 L Verde clásico Negro se ha convertido en una opción popular para quienes buscan una nevera portátil que combine funcionalidad y estilo. Su diseño retro, fácilmente reconocible y disponible en un atractivo color turquesa, la distingue de las típicas neveras de camping. Esta nevera no solo aporta un toque vintage a tus salidas, sino que también ofrece características prácticas como la correa ajustable de cuero genuino para facilitar el transporte y una tapa versátil que puede convertirse en bandeja para servir.

Con una capacidad de 12 litros y un peso de solo 1,32 kg, la Polarbox Nevera es ideal para escapadas a la playa, pícnics o jornadas de pesca. Su interior espacioso permite mantener alimentos y bebidas frescos hasta 24 horas, respondiendo a una de las necesidades más demandadas en neveras portátiles de este tamaño. Además, su material de polipropileno facilita la limpieza y garantiza durabilidad, mientras que la correa asegura la tapa durante el transporte, evitando posibles derrames.

Destaca también por su equilibrio entre portabilidad y rendimiento térmico, algo que valoran los usuarios que buscan una solución práctica para salidas de uno o dos días.

Ventajas clave

Ventajas clave

La correa ajustable facilita el transporte y asegura la tapa, lo que que aporta comodidad y seguridad. Además, mantiene el frío hasta 24 horas, una cifra adecuada para salidas de un día, siempre que se utilicen placas de hielo o acumuladores. La tapa convertible en bandeja añade versatilidad, permitiendo usar la nevera como mesa improvisada en exteriores.

Newsletter

Nevera retro portátil PolarBox

Comprar en Amazon

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  2. 2

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  3. 3 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  4. 4

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa
  5. 5 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  6. 6 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  7. 7

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  8. 8

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  9. 9

    Miles de palestinos se resisten a salir de Ciudad de Gaza pese a la orden de desalojo total del ejército
  10. 10 Apple presenta su móvil más fino y más caro: los iPhone 17 al descubierto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Estilo retro y frescura portátil para tus picnis con la nevera Polarbox

Estilo retro y frescura portátil para tus picnis con la nevera Polarbox