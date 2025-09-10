Estilo retro y frescura portátil para tus picnis con la nevera Polarbox
La Polarbox Nevera 12L Verde clásico Negro destaca por su diseño retro y su portabilidad, ofreciendo frescura durante todo el día sin renunciar al estilo en tus escapadas al aire libre.
Redacción De Tiendas
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:21
La Polarbox Nevera 12 L Verde clásico Negro se ha convertido en una opción popular para quienes buscan una nevera portátil que combine funcionalidad y estilo. Su diseño retro, fácilmente reconocible y disponible en un atractivo color turquesa, la distingue de las típicas neveras de camping. Esta nevera no solo aporta un toque vintage a tus salidas, sino que también ofrece características prácticas como la correa ajustable de cuero genuino para facilitar el transporte y una tapa versátil que puede convertirse en bandeja para servir.
Con una capacidad de 12 litros y un peso de solo 1,32 kg, la Polarbox Nevera es ideal para escapadas a la playa, pícnics o jornadas de pesca. Su interior espacioso permite mantener alimentos y bebidas frescos hasta 24 horas, respondiendo a una de las necesidades más demandadas en neveras portátiles de este tamaño. Además, su material de polipropileno facilita la limpieza y garantiza durabilidad, mientras que la correa asegura la tapa durante el transporte, evitando posibles derrames.
Destaca también por su equilibrio entre portabilidad y rendimiento térmico, algo que valoran los usuarios que buscan una solución práctica para salidas de uno o dos días.
Ventajas clave
Nevera retro portátil PolarBox
