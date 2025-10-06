El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL CORREO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Actividad física

Los mejores relojes deportivos inalámbricos para monitorizar tus entrenamientos

Descubre relojes deportivos que registran pasos, calorías y sueño, pensados para quienes buscan controlar su actividad diaria sin complicaciones, pero con funciones útiles y una autonomía que acompaña el ritmo de cualquier día.

Redacción De Tiendas

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:00

Contar pasos, calorías y monitorizar el sueño se ha vuelto parte de la rutina de muchas personas activas. Los relojes deportivos inalámbricos han evolucionado para ofrecer estas funciones de forma sencilla, práctica y sin complicaciones técnicas. No importa si se trata de una pulsera ligera, un smartwatch con pantalla grande o un modelo con múltiples modos deportivos: todos comparten la capacidad de registrar la actividad diaria y proporcionar datos útiles para mejorar los hábitos de salud.

El seguimiento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el oxígeno en sangre y el análisis del sueño son funciones que aportan valor añadido a estos relojes. Gracias a sensores avanzados y pantallas a color de alta definición, visualizar los progresos y comprobar el estado físico es más intuitivo que nunca. La resistencia al agua en algunos modelos facilita su uso bajo la lluvia o durante el lavado de manos, ampliando las posibilidades de uso diario.

PULSERA DE ACTIVIDAD INTELIGENTE KOUNGA

Comprar en Amazon

Con un diseño ligero y pantalla a color de alta definición, la pulsera Kounga FitPro Tonic se presenta como una opción práctica para monitorizar la actividad diaria. Este dispositivo integra sensores que registran pasos, calorías, frecuencia cardíaca y presión arterial, permitiendo un control sencillo desde la muñeca.

La posibilidad de recibir notificaciones de llamadas y mensajes, junto a recordatorios de movimiento, hidratación y sueño, facilita mantener rutinas saludables.

PULSERA DE ACTIVIDAD XIAOMI SMART BAND

Comprar en Amazon

Con una pantalla AMOLED de 1,62 pulgadas y tasa de refresco de 60 Hz, la Xiaomi Smart Band 8 destaca por su visualización fluida y nítida. Su diseño compacto y resistente al agua permite usarla en cualquier situación, desde entrenamientos hasta el día a día, sin preocuparse por salpicaduras o sudor.

El seguimiento continuo de frecuencia cardíaca, SpO2 y sueño proporciona datos detallados para quienes desean monitorizar su bienestar. Su batería de hasta 16 días y más de 150 modos deportivos facilitan un control exhaustivo de la actividad física. Cambiar de correa o transformarla en colgante añade versatilidad, adaptándose a diferentes estilos y necesidades.

RELOJ INTELIGENTE BAOLUBAO PARA ACTIVIDAD DIARIA

Comprar en Amazon

Gracias a su pantalla táctil de 1,47 pulgadas y un diseño sin botones, el Baolubao R1 ofrece una experiencia intuitiva. El seguimiento de pasos, calorías, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y sueño se combina con la resistencia al agua IP68 para adaptarse a diferentes entornos. Las notificaciones de mensajes y llamadas, junto a una autonomía de hasta 5 días, permiten mantenerse conectado y monitorizar la salud sin interrupciones.

PULSERA DE ACTIVIDAD XIAOMI SMART BAND PANTALLA AMOLED 1,72"

Comprar en Amazon

Con una pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas y un marco metálico elegante, la Xiaomi Smart Band 10 ofrece una experiencia visual fluida gracias a su tasa de refresco de 60 Hz y ajuste automático de brillo, manteniendo la información clara bajo luz intensa. Su batería dura hasta 21 días, permitiendo olvidarse de cargas frecuentes. Más de 150 modos deportivos y resistencia 5ATM facilitan su uso en entrenamientos y rutina diaria.

SMARTWATCH DEPORTIVO FEIPUQU PARA ACTIVIDAD DIARIA

Comprar en Amazon

Con una pantalla HD de 1,47 pulgadas y correa cómoda, el smartwatch FeipuQu combina estilo y funcionalidad en un formato ligero. Su bisel ultrafino y variedad de esferas permiten personalizar el reloj según cada ocasión, mientras que la resistencia al agua IP68 facilita el uso diario incluso bajo la lluvia.

El seguimiento en tiempo real de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y sueño ayuda a mantener el control de la salud las 24 horas. El registro automático de pasos y calorías, junto a notificaciones inteligentes y batería de hasta cinco días, responde eficazmente a quienes buscan monitorizar su actividad sin complicaciones y mantenerse conectados en cualquier momento.

