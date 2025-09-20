Bárbara Rey
La 'exvedette' es una de las participantes de 'Bailando con las estrellas', el concurso de Telecinco que pone a los famosos a bailar
J. Moreno
Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:20
Dejó atrás sus rencillas con Telecinco para volver por la puerta grande. La 'exvedette', presentadora y actriz Bárbara Rey (Totana, Murcia, 75 años) es una de las participantes de 'Bailando con las estrellas', el concurso de Telecinco (los sábados a las 22:30 horas) presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, donde los famosos saltan a la pista de baile. Vuelve además al primer plano de la pequeña pantalla en un buen momento. «He sufrido y he pasado mucho dolor en este último tiempo. Llevo dos años terribles, muy dolorosos», confesó en un encuentro con medios en el Festival de Televisión de Vitoria.
–Hay expectativas con volver a verla bailar sobre un escenario.
–Hay unas expectativas tremendas con respecto a que yo vaya a bailar, pero yo no soy bailarina. Lo dije cuando me ofrecieron el programa: soy una persona que tiene buen oído y un sentido del ritmo, o sea, que voy a tiempo con la música, pero no tengo ningún tipo de preparación como bailarina, ni de ballet ni he estado en una academia. Voy a trabajar y a procurar esforzarme al máximo. Además, hay que tener en cuenta que los bailes ahora son poco menos que acrobacias, algo que he visto en el circo. A mi edad no me pueden tirar por el aire y darme volteretas, porque acaban conmigo.
–¿Va a participar con alguna estrategia o truco en el programa?
–Nunca he tenido esa forma de actuar en mi vida. Incluso en las entrevistas me preguntan lo que les da la gana. Estoy acostumbrada a improvisar y decir lo que siento.
–¿Cuánto peso ha tenido el caché a la hora de aceptar 'Bailando con las estrellas'?
–No ha tenido mucho que ver. Antes pasaron cosas muy desagradables o muy tristes para mí (en la cadena) y había tomado una decisión a nivel judicial. Y eso se retiró. Tengo un contrato por todo el año con Telecinco, y voy a hacer distintas cosas.
–¿Vuelve a la ficción?
–No puedo adelantar lo que haré o no, pero de momento estoy en 'Bailando con las estrellas', que dura tres meses. O me iré antes, porque van expulsando a concursantes.
–¿Le gustaría retomar su faceta como actriz?
–Estoy muy a gusto como estoy y tampoco pretendo nada. Todo lo que tenía que hacer no lo he hecho, pero a mi la gente me quiere. Eso es lo más importante. Cuanto más me atacan, más me quieren. La gente es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de quién tiene esa maldad como para hacer tanto daño. Yo tengo la conciencia tranquila. Hay cosas que habría dado parte de mi vida por hacerlas en momentos que necesitaba trabajar para mi familia, y no las hice porque no pude hacerlas.
–¿Se refiere a estar vetada?
Vetada, claramente. Pero ahora a mí no me hace falta nada más que estar tranquila y en paz.
–Dijo en la presentación del programa que venía de hacer cosas que no le apetecía hacer. ¿Qué era?
–No siempre es hacer lo que a uno le apetece, sino lo que uno necesita. Yo lo he hecho montones de veces, pero parece como que no se lo creen o lo que sea. He tenido muchos problemas en muchas cosas de trabajo, desde hace muchísimos años, y no tenéis nada más que coger e ir a la hemeroteca y podéis ver perfectamente cuándo dejo de hacer cine, teatro, televisión y voy a programas del corazón que, con todo el respeto del mundo, me han dado mucho dinero y he podido salir adelante. Si no hubiese tenido la necesidad de ir a programas de corazón, los habría espaciado más, no es que no hubiera ido nunca y habría seguido haciendo cine, teatro o, en fin, a otros formatos con famosos. Yo en 'Masterchef' no he estado nunca, es que no quiero hacer publicidad a nadie y menos a alguien que no se lo merezca, porque si no cuentan conmigo, pues no entiendo por qué.
–¿Está ahora más liberada?
–Me siento bien, me siento a gusto. Creo que eso se nota hasta incluso en mi físico y en mí. Y mira que he sufrido y he pasado mucho dolor en este último tiempo. Llevo dos años terribles, muy dolorosos. En cuanto he dicho algo siempre ha habido alguien que ha respondido 'ya está está con la mano negra'. Y ya que ha salido el tema de 'Masterchef', a mí no me han querido nunca y mi representante lo ha intentado durante muchísimos años.
–¿Se siente más traicionada que querida?
–A mí me ha traicionado prácticamente todo el mundo. Me ha traicionado hasta mi propia familia. Muchas veces me pregunto si he sido querida. Sí, por supuesto. Mi hija me adora. Mi hermana me adora, que es maravillosa. Mi padre me adoraba. Y el que fue mi marido, aunque me maltrató y me hizo sufrir mucho, yo sé que estaba loco de amor por mí y su cabeza no funcionaba, pero estaba loco de amor. Ha habido otras personas que me han hecho muchísimo daño, que no me quieren, porque si me quieres, no me puedes hacer eso.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.