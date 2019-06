Isabel Pantoja, de la depresión al liderazgo en 'Supervivientes' Isabel Pantoja llora al despedirse de Chelo, que fue la expulsada. / Telecinco La tonadillera comenzó la última gala suplicando que la expulsaran y la terminó ganando la prueba grupal y convirtiéndose en inmune y capitana del equipo JOSEBA FIESTRAS Viernes, 7 junio 2019, 08:31

Así son las cosas, empiezan de una manera y terminan de otra. Daba pena ver a Isabel Pantoja al comienzo de la última gala de 'Supervivientes'. Rota, demacrada y deprimida, la cantante, que era una de las nominadas, suplicaba a su público que la expulsaran del concurso. «Ya no puedo estar aquí, no me siento bien. Quiero marcharme, lo pido de corazón», imploraba. Y Jorge Javier Vázquez, viendo peligrar a la 'gallina de los huevos de oro', se lanzó a la piscina. «Si la audiencia te salva, me comprometo a ir a la isla a pasar una noche contigo… Incluso dos o tres», arriesgó el comunicador. Todo por la patria, que rezaba en los cuarteles.

Los espectadores, ávidos de 'Pantojismo' isleño, optaron por librar de la quema a la tonadillera y el presentador echó entonces balones fuera. «Si la organización considera que puedo ir, iré», aseguró audaz. Y, de momento, el director del programa le chivó por el pinganillo que, si viajaba hasta Honduras, hasta se tiraría del helicóptero. ¡Viva el espectáculo! Isabel, mientras tanto, se consolaba en su amiga Chelo García Cortés ignorante de que el golpe más duro estaba por llegar.

Avanzado el programa, llegó la hora de la expulsión y estalló el drama. El público decidió castigar a Chelo y Pantoja se vino abajo. «Me parece súper injusto», sollozaba. Ahí estaban dos amigas que se habían separado por voluntad propia, divorciadas de nuevo, esta vez por anhelo popular. Y es que la artista y la periodista estuvieron siete años sin dirigirse la palabra hasta que Telecinco las juntó en la isla. «El reencuentro fue frío al principio –reconoció Isabel-, pero día a día he ido recuperando a esa amiga y he dejado atrás los malos momentos».

Giro inesperado

La distancia será corta porque, contra todo pronóstico, Chelo derrotó en el último duelo a Carlos Lozano, ya en el palafito. Así que la colaboradora de 'Sálvame' sigue resistiendo, aunque alejada ahora de su camarada. Todo parecía indicar que la depresión de la folclórica iría en aumento, pero a veces hay giros inesperados de guión que resucitan la trama. Y en este caso fue la prueba de líder la que agitó la historia. Casi sin querer, Isabel se convirtió en la capitana de su grupo y, de paso, se ganó la inmunidad. Y aquello resucitó a la cantante. Hasta la mirada le cambió de repente.

Y llegó la hora de la venganza. Las nominaciones estaban al caer y Colate, Omar y Albert sentenciaron a Mónica Hoyos. Pero Pantoja tenía la última palabra y, ojo por ojo, votó contra Colate incluyéndolo así en la lista negra. «Él me nominó primero», dijo justificando la revancha. En el otro equipo Violeta (cuando dejó de llorar, que no para) también destacó en el juego conquistando la jefatura. Su peña nominó a Fabio, el novio de la 'tronista' y ella decidió utilizar su privilegio para castigar a Mahi, «porque está visto que Dakota tiene muchos seguidores y la pueden salvar», explicó. Chica lista. Resumen: Carlos Lozano fue el expulsado, aunque aún tiene que pasar una noche a solas con Miriam Saavedra, el fantasma de su pasado; Mónica, Colate, Mahi y Fabio son los nominados de esta semana, veremos quién es el primero que se libra del peligro; y Chelo García Cortés sigue concursando, aunque aislada en el palafito. ¡Ah! y Pantoja es la nueva Capitana Marvel.