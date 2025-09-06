La gran fiesta de la tele apaga sus focos

Una despedida a lo grande. El FesTVal, que cuenta con EL CORREO como medio oficial, cerró su décimo séptima edición con medio centenar de premiados ... y una alfombra naranja a la que acudieron grandes amigos del sector como la actriz Maribel Salas, la escritora vitoriana Eva García Sáenz de Urturi, el actor Secun de la Rosa, el chef Alberto Chicote o los jóvenes que protagonizan la serie 'Desaparecido', que se han colocado en las últimas semanas en lo más visto de Netflix; Jon Lukas, Ainhoa Aizpitarte, Ainhoa Larrañaga, Asier Rikarte, Julen Taboada y Unai Arana.

Los premiados 'Mihiluze' (ETB1) | Premio FesTVal Por su contribución al entretenimiento y el uso del euskera de forma divertida y talentosa.

Antonio Pelayo | Premio Constantino Se le concede por su trayectoria periodística y su destacada labor como corresponsal.

Ana María Bordas | Premio Mainat En virtud a una carrera impecable, marcada por la innovación y el servicio público.

'Alaska Revelada' | Premio FesTVal Por ser un canto a la libertad en un viaje que transcurre desde la niñez hasta la actualidad.

Risto Mejide | Premio Mainat Obtiene el reconocimiento gracias a su productiva trayectoria como comunicador.

'Vaya Semanita' | Premio FesTVal Referente del humor televisivo vasco con un estilo propio y energías renovadas.

Vicente Vallés | Premio Mainat Rigurosidad, clarividencia, y lucidez definen el estilo del periodista en la televisión.

'De Viernes' | Premio FesTVal El referente actual del entretenimiento y el 'talk show' vinculados al mundo del corazón.

'La Revuelta' | Premio FesTVal Por su cercanía a los jóvenes, su visión fresca de la actualidad y su enfoque innovador.

Carolina Iglesias | Nuevas ventanas Por ser pionera en nuevos formatos y combinar humor con compromiso social

'El Intermedio' Premio FesTVal Destacan su capacidad de combinar humor y actualidad política con un estilo único.





Klaudio Landa | Premio Mainat Cargado de una pasión inagotable por su oficio, obtiene el galardón por su larga carrera.

'Andalucía Directo' | Premio La Forta Referente de latelevisión autonómica, donde demuestran cercanía y entretenimiento.

Alfonso Sánchez | EITB Saria Se le concede por su gestión al frente de la radiotelevisión pública de Galicia.

Jesús Calleja | Premio Especial Se destaca su capacidad para conectar con la audiencia y de inspirar a la sociedad.

Gabriel Guevara | Premio Aisge Joven talento interpretativo y consolidado como referente para las nuevas generaciones.

Este grupo de seis acudió a la capital alavesa a arropar a su colega en la ficción Ane Rot, que presentó la gala en el Palacio Europa junto al periodista Jota Abril. La cita, después de llevar más de mes y medio preparándose con el máximo secretismo, empezó de la mejor manera. Porque el dúo y un puñado de bailarines se animó a moverse al ritmo de la clásica canción 'Cachito mío'. Más tarde sorprendió el director del certamen catódico, Joseba Fiestras, con otro número para dar con originalidad las gracias a los espectadores por su asistencia.

En estos detalles se notó que Javier Castillo 'Poty' (coreógrafo de 'OT' o 'Fama A Bailar') ha estado detrás de la dirección de este evento junto a Alberto Maeso. Eso sí, dirija quien dirija esta fiesta, ningún año faltan los avisos a los invitados para que no se enrollen en sus discursos.

Esta vez se apareció en la pantalla Gorka Aginagalde, como cuando en el cine recuerdan que hay que apagar el móvil. Él fue conciso y pidió no dar «la chapa» para «ir corriendo a por los pintxos, que están cojonudos».

Entre los monólogos de los humoristas Xavier Deltell y Daniel Fez, comenzó la retahíla de recocimientos. Uno de los que más alboroto e ilusión despertó entre el público fue el entregado a 'La Isla de las Tentaciones', el programa de Telecinco en el que cinco novios en crisis viajan hasta un enclave de lujo para poner a prueba su relación.

Sandra Barneda, que recogió el galardón junto a la directora del formato Meritxel Estruch comparó a las parejas con los «espejos deformantes de Valle Inclán». «Sufrimos por amor, deseamos, lloramos, reímos... Sin el amor no hay nada», defendió.

Y dio paso, así, a otro de los momentos más emocionantes, cuando el hombre del tiempo por excelencia, Roberto Brasero, le hizo llegar el Constantino Romero al comunicador Antonio Pelayo, que se mostró «feliz y confuso» porque «siempre creí que mi voz era la más normalita del mundo». También aprovechó para lanzar piropos a Vitoria, una «ciudad tranquila y moderna».

Más reivindicativo fue el creador de 'Celeste', Diego San José, que le dedicó la estatuilla a los inspectores de Hacienda en España, «para que sigan recaudando muy fuerte el año que viene» y 'cacen' deudas como la que se relata en su serie.

Al contrario que el resto, el premiado Mainat Risto Mejide advirtió, con su seriedad habitual, pero visiblemente emocionado, que él se lo iba a tomar con calma y, por eso, más allá de repasar su trayectoria de dos décadas, aprovechó el espacio mediático para condenar la «masacre» de Gaza.

Risto Mejide condenó la «masacre» de Gaza y Sandra Sabatés se centró en un discurso feminista

Otros mensajes de protesta lanzaron Sandra Sabatés, de 'El Intermedio' con un alegato feminista o el actor que lleva más de cincuenta años en el cine Mario Pardo, que subrayó antes de conceder el Asige a Gabriel Guevara que «la Inteligencia Artificial, por mucho que pretenda, nunca llegará a alcanzar la magia de la mirada de un ser humano».

David Broncano y compañía tiraron de su humor habitual y dieron gracias a Pedro Sánchez por colocarles en RTVE, mientras que el 'shock' de la noche se lo llevó Carolina Iglesias que, sin saberlo, se volvió a casa con el Nuevas Ventanas. Agradeció a la tele que «siempre fue un amigo y me ha hecho sentirme menos sola».