El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Xabier García Ramsden presenta 'El otro lado de la mesa' los lunes. EITB
Xabier García Ramsden | Presentador de 'El otro lado de la mesa'

«El factor Broncano ha retrasado el 'prime time' y ha subido el nivel de exigencia»

El periodista conduce un programa en ETB 2 en el que personas anónimas debaten sobre distintos temas

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:12

El periodista Xabier García Ramsden ha vuelto a la pequeña pantalla para incitarnos a discutir, a que confrontemos opiniones y nos impliquemos en el debate. ' ... El otro lado de la mesa' (ETB 2, los lunes a las 22.15 horas) es un espacio en el que la gente de la calle comparte una cena y expone sus opiniones encontradas en pos de un difícil consenso. Entre otros asuntos controvertidos, los comensales de esta primera temporada abordan la fiesta taurina, la cirugía plástica, el edadismo o la caza. Además, la psicóloga Amagoia Eizagirre analizará las dinámicas emocionales que surgirán a lo largo de la charla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destrozan a San Nicolás, patrono del Puerto Viejo de Algorta, tras reventar la urna
  2. 2

    El Arenas descubre a Babá, la sensación de la categoría
  3. 3

    «Sufro trastorno de piernas inquietas y apenas duermo cuatro horas a cabezadas»
  4. 4

    La reforma del edificio de Berastegui se amplía a 16 meses y enerva a los inquilinos
  5. 5

    El PNV celebra entre críticas a PP y Vox que el palacete de París ya es de su propiedad
  6. 6 Despido improcedente de una comercial por ocultar que mantenía una relación sentimental con su jefe
  7. 7 Matt Dillon cancela su visita al Zinemaldia
  8. 8

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos
  9. 9

    La heroína de un club
  10. 10 Embiste a un coche de la Ertzaintza en Barakaldo y acaba detenido tras agredir a un agente y esconderse bajo una cama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «El factor Broncano ha retrasado el 'prime time' y ha subido el nivel de exigencia»

«El factor Broncano ha retrasado el &#039;prime time&#039; y ha subido el nivel de exigencia»