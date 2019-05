Las duras palabras de Kiko Rivera contra Isa Pantoja Kiko e Isa, en Telecinco. Los hijos de la tonadillera 'calientan' 'Supervivientes', Jorge Javier pide perdón a Dakota y Jonathan Piqueras se convierte en el expulsado de esta semana JOSEBA FIESTRAS Viernes, 24 mayo 2019, 07:31

La noche empezó con justicia. Jorge Javier Vázquez se dirigió a Dakota para pedirle perdón. «Intenté poner una nota de humor, pero no salió como esperaba», comenzó diciendo el presentador ante la sera mirada de la joven, que no sabía muy bien si iban a excusarse o a echarle otra bronca. «Después de haberlo reflexionado me he dado cuenta de que no era el momento adecuado ni el tono justo y quiero pedirte disculpas si en algún momento te hizo daño la frase que pronuncié que hacía referencia a tu paso por 'Hermano mayor'. No te quise herir, para mí tu paso por ese programa no tiene nada de vergonzoso ni criticable, al contrario, me parece un espacio de crecimiento personal», argumentó el comunicador. Y siguió: «No volverá a suceder porque para mí mis concursantes son sagrados. Y quiero que estés tranquila porque mi relación contigo no ha cambiado, y espero que la tuya conmigo tampoco».

«Gracias. Y yo también quiero pedirte disculpas por mis formas», dijo escueta la concursante antes de vover con sus compañeros. «Uno se equivoca cuando está vivo. Tampoco hay que darle mayor importancia», zanjó el periodista quitando hierro al asunto. Y tras el «lo siento, me he equivocado, no volverá a suceder», llegaron las novedades. Los 'Supervivientes' cambian de isla y los equipos se modifican. A partir de ahora comeptirán veteranos contra noveles en dos grupos divididos por el año de nacimiento, antes y después de 1990.

Isabel Pantoja volvió a escena tras la depresión que sufrió la semana pasada. La tonadillera amagó una huida, luego prometió aguantar cuatro días y al ver que el público la salvaba a ella la primera, cambió de rumbo, vino el 'subidón' y ya está preparada para quedarse. No tuvo mucho más protagonismo, pero no pasa nada, ya están sus hijos en el plató para liarla parda. Kiko Rivera acudió como defensor de su madre y su hermana, Isa, se dejó caer en el estudio para recibir a Aneth Acosta, la expulsada de la semana pasada. Y resulta que los hermanos no se hablan y, para colmo, a él le cae fatal la estupenda amiga de su Chabelita. Vázquez no podía dejar pasar la oportunidad del reencuentro y acercó a Isa hasta su hermano. La muchacha insistió en que ella no tenía ningún problema, pero a él no parecía hacerle mucha gracia el acercamiento. Con todo, ella dio el paso y «por mi madre», dijo, «voy a darle dos besos». Y se los dio. «En vez de dármelos aquí podría dármelos en otro lado», reprochó Kiko.

Aneth entró a plató entre abucheos y se encontró con que lo más bonito que le llamaban era «bicho». Y Kiko decidió dar la puntilla a la peruana. «Estoy muy feliz de que estés aquí porque así mi madre se ha librado de lo peor de la isla. Eres una falsa y espero que mi madre recapacite porque cuanto más lejos estés de mi familia, mejor. Quédate con mi hermana que sois iguales las dos», azotó el DJ dejando boquiabierta a la audiencia.

El expulsado de la palapa fue Carlos Lozano, pero en el duelo final contra Jonathan Piqueras ganó al joven, que tenía muchas ganas de irse a casa. En cuanto a las nominaciones, Violeta Mangriñán y Mónica Hoyos fueron las condenadas por sus compañeros, y Fabio y Colate, como líderes, optaron por nombrar a Lidia Santos e Isabel Pantoja. Y esta vez la cantante no se lo tomó nada bien: «Quiere que me large (Colate) porque ya hay dos grupitos», acusó al que, hasta ahora, parecía su enamorado. Todo cambia.