'El Conquis' abre su casting: estas son las fechas para cada ciudad Quien desee presentarse al reality vasco debe mandar un correo electrónico al programa con sus datos personales

A.M. Lunes, 25 de agosto 2025, 11:25 Comenta Compartir

La vigesimosegunda edición de 'El Conquistador del fin del mundo' ya está en marcha. El reality vasco ha anunciado este lunes que queda abierto el casting para quien desee apuntarse al programa, que comenzará sus grabaciones en otoño y se emitirá, como cada año, tras las Navidades.

💥CASTINGA ZABALIK💥



‼️Prest zaude? 🤩🥵



🚨Bidali e-mail bat conquistador@hostoil.tv helbidera zure datuekin. 🖥️📩



Izen-abizenak

Adina

Herria

Telefono zenbakia



⚠️Edo bestela… bidali Bideo-castinga 📹 conquistador@hostoil.tv helbidera 🤗 pic.twitter.com/3bMe4sZnmD — El Conquistador del Caribe ETB (@elconquis_etb) August 25, 2025

Lo primero que tienen que hacer los interesados es enviar un correo electrónico a conquistador@hostoil.tv donde incluyan datos personales como el nombre y apellidos, la edad, el municipio de residencia o el número de teléfono.

'El Conquis' también da la opción de grabarse un vídeo a sí mismo donde se cuenten estos datos. Eso sí, el documento no debe durar más de un minuto y medio y debe estar grabado en horizontal.

Después llegará la fase presencial del casting. Pamplona será la primera en acoger el evento. Será el jueves 11 de septiembre en el hotel NH Pamplona Iruña Park. Al día siguiente, 'El Conquis' llegará a Vitoria, concretamente al hotel Canciller Ayala. El sábado será el turno de los donostiarras, que podrán acudir a la plaza Amara. Y para finalizar, Bilbao tendrá dos días de casting. Será el martes y miércoles en el hotel NH Collection Villa.