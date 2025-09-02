Anne Igartiburu vuelve a «casa» y la familia Gorrotxategi se lanza a la repostería televisada: las novedades de ETB para este otoño

Elena Jiménez Martes, 2 de septiembre 2025, 13:41 | Actualizado 14:01h. Comenta Compartir

Un repaso por las «sorprendentes» historias de los dulces vascos, cenas cada semana para compartir opiniones distintas, un espacio para el amor y viajes que recorren Euskadi desde el aire. Esos son algunos de los ingredientes que estarán presentes este otoño en la nueva programación de ETB, cuyas novedades se han presentado este martes en el FesTVal de Vitoria.

Bajo el lema 'Lo que somos, lo que nos une', la «televisión anfitriona» de la cita -según la ha calificado el director del certamen, Joseba Fiestras- ha destacado entre su «programación diversa» la vuelta a «casa» de la presentadora vasca, afincada en Madrid, Anne Igartiburu. Ésta recuperará el próximo 15 de septiembre el concurso 'Tal para cual', que estuvo conducido hace tres décadas por Ramón García. Ahora habrá pequeños cambios. Prometen «más ritmo, risas y mucha emoción; un espacio en el que las parejas se ponen a prueba y pueden ganar un buen dinero».

Igartiburu ha destacado la «responsabilidad» que le supone ponerse al frente de este formato, pero ha asegurado que «siempre había querido hacer un programa de parejas». «Los amores y desamores mueven el mundo», ha subrayado, tras indicar que se ha formado para aprender cómo funcionan estas conexiones psíquicas.

Una serie sobre Balenciaga

Habrá más estrenos. Armintz Gorrotxategi, el joven heredero de la conocida saga de confiteros emprenderá un «caprichoso y sabroso» viaje televisivo en el que dará a conocer las «sorprendentes historias» que hay detrás de los dulces vascos más emblemáticos. «Hay muchos programas de cocina, pero nunca había habido uno de respostería», ha resaltado el director de la cadena pública vasca, Unai Iparraguirre. También ha recordado la novedad gastronómica de 'Pintxo Pote', una ruta de la mano de Javi Sierra por los pueblos de Euskadi para que la audiencia elabore sus listas para hacer pintxo potes.

Otra de las grandes apuestas de esta temporada será 'El Otro Lado de la Mesa', un innovador experimento sociológico que estará conducido por Xabier Garcia Ramsden y contará con los análisis psicológicos de Amagoia Eizagirre. Cada semana dos personas completamente desconocidas se sentarán frente a frente a la hora de la cena para compartir opiniones radicalmente distintas. Una idea emitida en ETB2 que, según Iparraguirre, responde al «servicio público». Su estreno podrá verse este viernes a las 20.30 horas en el Palacio Europa de la capital alaves.

En el mismo canal, 'La Noche de...' celebra su 30 aniversario con un relevo en su presentador. Sara Gandara sustituirá a Dani Álvarez en esta sesión cinematográfica que comenzó de la mano de Félix Linares. Además, en breve y de la mano de EL CORREO se estrenará 'Así Se Escribe Un Crimen' (se presentará este miércoles en el FesTVal) sobre los casos más mediáticos y estremecedores de la crónica negra de Euskadi. Los periodistas Ainhoa de las Heras, David Olabarri y David González revivirán junto a Miriam Duque, presentadora del programa, la cobertura de estos sucesos que vivieron en primera línea, desde la investigación hasta la resolución judicial.

También se emitirán las series 'Cristobal Balenciaga' y 'Las Pelatoris 1926', entre otras.

Vuelven los concursos

En ETB 1, por su parte, destaca 'Euskal Herria Hegan', una serie documental de nueve capítulos que recorre Euskadi desde el aire, «mostrando su esencia como nunca antes se ha visto», han destacado sus creadores. La música, compuesta para la serie por Fernando Velázquez y ejecutada por la Orquesta Sinfónica de Navarra, es parte esencial del alma del programa, junto con la narración, a cargo de la actriz Miren Gaztagaña.

Regresan también a la programación, entre otros, egresan también a la programación, entre otros, los concursos diarios 'Mihiluze' (Ilaski Serrano y Antton Telleria), 'Esto No Es Normal' (Nerea Alias y Egoitz Txurruka) y 'Atrápame Si Puedes' (Patxi Alonso); los espacios de cocina y nutrición 'Txoriene' (Zigor Iturrieta y Patricia Viteli), 'Joseba Arguiñano, Sukalerrian' y 'A Bocados' (Ander Gonzalez y Gabriela Uriarte); los programas de actualidad '11 Entzuteko' (Klaudio Landa) y 'Navarra Hoy' (Amaiur Elizari); el programa sobre bertsolaritza 'Hitzetik Hortzera' (Mirari Martiarena) y el de ciencia, tecnología e innovación 'Teknopolis' (Iñaki Leturia).