Velázquez pintó 'La rendición de Breda' diez años después de los combates, en plena madurez creativa. Museo del Prado
Entre la realidad y la ficción

Rendíos ante Breda

La obra maestra de Velázquez no parece ajustarse a la realidad histórica, pero tampoco importa. Sus lienzos pueblan nuestro imaginario cultural

Gerardo Elorriaga

Viernes, 8 de agosto 2025

No podemos huir de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. No cabe renunciar al pintor esencial del realismo barroco porque sus lienzos pueblan nuestro imaginario ... cultural. Quién sabe cómo se apostaron ahí, quizás fue el fruto de una sesión de diapositivas durante la enseñanza secundaria o tal vez, del apático visionado del preceptivo documental vespertino de la 2. En cualquier caso, en algún momento llegaron para quedarse. El cerebro alberga una galería visual en la que, entreverados con piezas de Andy Warhol y Francisco de Goya, hallamos los herreros de 'La fragua de Vulcano', las infantas de 'Las meninas' y la profusión de alabardas y lanzas de 'La rendición de Breda'.

