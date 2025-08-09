El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Leonard Cohen, durante una visita a Granada en el 50 aniversario de la muerte de Lorca
Leonard Cohen, el mito y el azar

Lo vivido y lo imaginado ·

La relación entre el músico y el gitano que le enseñó a tocar la guitarra inspira un ambicioso libro de Miguel Barrero

Iñigo Linaje

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:05

Algunos lo llaman destino; otros, casualidad. Lo cierto es que –para bien y para mal– el azar condiciona nuestras vidas, y es imposible escapar a ... las leyes que rigen sus caprichos. Lo mismo si nos traen la sorpresa más agradable que la catástrofe más insospechada… El azar –o la casualidad– hizo que, a mediados de los años cincuenta del siglo pasado, un joven estudiante de Montreal entrase en una librería una tarde de lluvia y, paseando distraídamente la mirada por los anaqueles, encontrase los versos de un poeta español que le deslumbraron. Que la obra de un escritor granadino estuviera traducida al inglés catorce años después de su muerte no deja de ser una casualidad feliz. Tampoco que décadas más tarde, cuando el joven ya es un mito de la música popular del siglo XX, bautice a su hija con el nombre del poeta: Lorca.

