El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Angélica Liddell. AFP
Teatro

Desgarrada y desgarradora

Pedro Barea

Pedro Barea

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:52

Comenta

Angélica Liddell se disfrazó de 'Liddell' aunque se apellida González, en homenaje un poco por los pelos a Lewis Carroll y su 'Alicia en el ... país de las maravillas' y 'Alicia tras el espejo'. Forma en 1993 la compañía alternativa Atra Bilis (la Bilis Negra de la destemplanza y la melancolía) en el entorno de la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Textos, interpretación, dirección, escenografía…, rebelde contra la convención teatral dominante con un cuño poético que remite al cliché del creador de una sola obra, con derivas radicalmente identificables. Denuncia que «el teatro está lastrado por la falta de contacto con más expresiones artísticas y vive de espaldas al arte». Una docena de tesis doctorales defendidas o en marcha, traducciones, invitación a grandes festivales, acreditan la proyección de un muy estimable recado personal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  4. 4 El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 10 de octubre
  5. 5 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  6. 6

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva
  7. 7

    La vasca Sapa coloca su tecnología en el ejército de EE UU con un acuerdo histórico de 5.000 millones
  8. 8

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  9. 9

    La lucha de Álex Mumbrú contra la pancreatitis: 25 días ingresado en el hospital y 16 kilos menos
  10. 10

    Los 11 exrojiblancos del Barakaldo que desafían al Bilbao Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Desgarrada y desgarradora

Desgarrada y desgarradora