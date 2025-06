Los conciertos del finde: Marc Anthony, La Frontera, BBK Ría, Memphis Belle, Kitflus Ensemble, Víctor de Diego…

Óscar Cubillo Jueves, 26 de junio 2025, 17:16 Compartir

1 Trizak en el Bellas Artes

Dentro del ciclo 'En claves', albergado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que sigue de obras, este viernes actúa Trizak (en euskera drizas, las cuerdas marineras), un grupo vasco de jazz reposado compuesto por el contrabajista Jon Piris, el percusionista Hasier Oleaga, y el saxofonista Julen Izarra, que debutaron juntos en el lejano 2017 con una ópera prima homónima producida por Fredi Peláez y que de momento no tiene continuación.

En su día comentamos que, al igual que su estilo, este es un álbum tranquilo, que remite a clásicos como Coltrane y Miles, y que parece una suerte de banda sonora imaginaria y evocadora (aunque hay una versión explícita del 'Here ́s To You' de Ennio Morricone para la película 'Sacco y Vanzetti'). «La idea es buscar un equilibrio entre partes escritas, partes de improvisación estructuradas, y partes mucho más libres», nos dijo en su día el contrabajista Iker Piris sobre la música de Trizak.

EL CONCIERTO: Viernes 27, Bilbao, Museo de Bellas Artes, 20 h, 7-10 €.

2 Memphis Belle en las fiestas de Sopela

Más que los conciertos de los grupos de siempre subvencionados por los ayuntamientos que apenas aportan nada a la ciudadanía, lo que insufla verdadero ambiente comunitario a las fiestas de los pueblos, a las jaiak, y nos salen completamente gratis, son los bolos hosteleros que se suelen multiplicar en los bares y que colonizan las calles (las aceras) durante unos días, pues a menudo estos bolos se montan al aire libre. Es el caso del bar La Kala, pegado a la estación de metro de Sopela, que de jueves a sábado monta estas cuatro actuaciones para dar lustre a las fiestas del pueblo: jueves Okiro Kume (21 h), viernes la que nos ocupa de Memphis Belle (20.30 h), sábado al mediodía Yko (13 h) y a la tarde Norman Bates (20.30 h).

Memphis Belle (Uribe Kosta, 2009) son noticia desde este jueves a las 19.30 horas porque estrenan en YouTube su primer vídeo-clip, y la foto que usamos de los tres pistoleros es del rodaje. Ahora mismo son tres: Gorka (voz y guitarra; ha estado en Tolerancia Zero y en Pabellón 314), Imanol (batería, El Vuelo del Pícaro y Urban), más Óscar (bajo, Herio). Memphis Belle hacen rock sureño y blues, en 2015 editaron su único disco, 'Fuera de lugar', y nos cuentan que en sus conciertos tocan «versiones clásicas de blues y temas propios de rock y country en castellano».

Los de Uribe Kosta, que tienen el mismo nombre de un bombardero B-17 estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, han dado más de 10 bolos en Bizkaia en el último año y este viernes tocarán hora y media al aire libre, ya se ha dicho.

EL CONCIERTO: Viernes 27, Sopela, Bar Kala, 20.30 h, gratis.

3 Marc Anthony arranca gira en Bizkaia

Cómo pasa el tiempo. Hace medio años, el martes 24 de diciembre, a eso de las 5 de la tarde, mala hora para un anuncio porque la mayoría de la gente (también la Prensa) está cociendo langostinos para la Nochebuena, la promotora de conciertos bilbaína Flyn Musik, la misma que por ejemplo el 29 de noviembre traerá a Bisbal a Miribilla, mandó este comunicado masivo:

«Marc Anthony confirma directo en Bilbao. La cita será el próximo 27 de junio en el Bizkaia Arena BEC! (en realidad sito en Barakaldo, ya saben nuestros lectores). Las entradas estarán a la venta el próximo viernes 27 de diciembre a las 12 h. en El Corte Inglés. El indiscutible rey de la música latina, Marc Anthony, ha confirmado que estará el próximo 27 de junio en el Bizkaia Arena Bec! presentando un espectacular show en directo. Con más de tres décadas de carrera, Marc Anthony es uno de los artistas latinos más influyentes y galardonados de la historia. Ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo, obtenido múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y su música sigue siendo el referente de varias generaciones. Su capacidad para conectar con el público a través de sus letras y su energía en el escenario lo han convertido en un icono global. Entre sus hits más conocidos se encuentran éxitos mundiales como 'Vivir Mi Vida', 'Valió La Pena' o 'Ahora Quién', y en su dilatada trayectoria cuenta con innumerables colaboraciones con artistas de la talla de Jennifer López, Maluma o Alejandro Sanz entre otros muchos».

Pues tras Bizkaia, donde arranca esta gira española, Marco Antonio Muñiz Rivera (Nueva York, 56 años), seguirá la gira por Madrid, Marbella (dos fechas), Roquetas, Barcelona, Cádiz, La Coruña, Mallorca, Valladolid y el 14 de agosto la acabará en Mérida. Afirma la Wikipedia que el muy salsero «es el artista de música tropical más exitoso de todos los tiempos». Su decimoquinto y último álbum es 'Muévense' (Sony, 2024), que según la nota promocional «se presenta como un tributo a la diversidad de géneros musicales: bachata, salsa y ranchera; y una entrega del orgullo, herencia y tradiciones de las raíces latinas en el mundo. Una colección de 10 canciones todas co-producidas por el propio Marc y su colaborador y productor habitual Sergio George».

Y atención a quienes sigáis el mundialito de clubes, pues Marco Antonio esta implicado en el mismo: «Honrado de unirme al viaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como embajador oficial de mi ciudad, Miami. Este lugar significa mucho para mí: su gente, su energía, su cultura. Ahora llevamos ese espíritu al escenario más grande del mundo». O sea el balompié, fútbol o soccer.

EL CONCIERTO: Viernes 27, Barakaldo, BEC, 21 h, de 78 a 155 €

4 La Frontera en las fiestas de Sestao y de Loiu

Las fiestas de Sestao, ¡y las de Loiu!, aparte de los nombres de siempre, apuestan por el rock and roll contratando a los madrileños La Frontera, que se hallan alargando su gira de 40 años, siempre conducidos por el cantante Javier Andreu. En la Semana Grande del año pasado, en las fiestas de Bilbao, La Frontera actuaron en La Pérgola y dieron unos de los mejores conciertos del año, y la foto que usamos de los cuatro saludando es de esa noche memorable.

El de La Pérgola fue un bolazo de rock pistolero muy gráfico, muy de tebeo, de 90 minutos redondos para 21 canciones abundando en sus tres primeros LPs: 'La frontera' (1985), 'Si el whisky no te arruina, las mujeres lo harán' (1986) y 'Tren de medianoche' (1987).

La Frontera (Madrid, 1984), sobre un escenario sin motivos vaqueros (ni sogas de la horca, ni calaveras bovinas…), con dos miembros originales, el líder Javier Andreu, que canta mejor que cuando era joven, y el bajista Toni Marmota, actuaron a toda pastilla, sin cháchara y sin apenas interrupciones, porque debían acabar a la 1 de la madrugada. Y les salió un concierto agilísimo, el que más breve se nos ha hecho en muchos lustros. ¡En toda la vida! Y qué repertorio: 'Duelo al sol', 'El valle de las lágrimas', 'Cuatro rosas estación', 'Siete calaveras', 'Mi dulce tentación'…

Por si alguien duda ir, que sepa que el bolo del viernes está pegado a la estación de metro de Sestao y que hay metro toda la noche. Y al del sábado se puede hasta aterrizar en avión.

EL CONCIERTO: Viernes 27, Sestao, Plaza del Kasko, 23 h, entrada libre. Sábado 28, Loiu, Plaza, 23.30 h, entrada libre.

5 BBK Ría con Íñigo ETS, Amaia y Arde Bogotá

La fundación bancaria BBK celebra este sábado su décimo aniversario montando un bolo triple sobre un escenario flotante varado en la ría, en la zona del arenal. El evento se ha venido en llamar BBK Ría, y se podrá seguir desde las orillas y desde embarcaciones . También habrá pantallas gigantes para acercar lo que sucede a la masa que se espera acuda esa tarde. Y atención con los carteristas, nos avisó un miembro de seguridad del ayuntamiento.

Avanza la organización: «El evento cultural arrancará a las 18.15 h con el gran fenómeno de la escena musical euskaldun de los últimos años, Iñigo de ETS, un fenómeno cultural euskaldun que continúa arrasando dentro y fuera de Euskadi, con sus melodías pegadizas y letras cercanas que conectan con un público diverso y en constante crecimiento. A las 19.30 h será el turno de Amaia, quien continúa sorprendiendo al público con su espontaneidad, talento creativo y su presencia en el escenario, y en esta ocasión ofrecerá un recital con piano que hará aún más mágica la velada. Por último, a las 20.30 h llegará el momento de Arde Bogotá, una de las bandas más aclamadas de la escena del rock estatal actual».

Sí, también hubo una polémica nacional con los cartageneros cuando el periodista Santi Carrillo, director de la revista Rockdelux, afirmó este febrero en una entrevista que promocionaba el número 400 del RDL: «Los grupos del pseudo-indie como Arde Bogotá y Viva Suecia son horrorosos, vulgares y muy mediocres». Vaya por Dios... Bueno, suscita más unanimidad la navarra Amaia, que está pegando fuerte con su último álbum, 'Si abro los ojos no es real'. Y se podrá ver hacia dónde va el vitoriano Iñigo Etxezarreta al margen de ETS, banda en el dique seco durante un año, y que acaba de editar un disco sus conciertos de despedida del BEC, el titulado '20 Urte Zure Eskutik'.

EL CONCIERTO: Sábado 28, Bilbao, frente al ayuntamiento, entrada libre. Horario: 18.15 h Íñigo ETS; 19.30 h Amaia; 20.30 h Arde Bogotá.

6 Sergio & The Lovers estrenan '¡Quiero salir!'

Entre el pop y el rock, picando en el country incluso, siempre presumiendo de guitarras (Stratocaster y Telecaster) y redondeando buenos estribillos para cantar a pleno pulmón en plan Santero y Los Muchachos. Asíse lo montan los vizcaínos Sergio & The Lovers, que este sábado presentan en público su primer larga duración, titulado '¡Quiero salir!'.

La función es doble y la abrirá a las 7 «Hoax Attack, una banda bilbaína de rock que nos gusta mucho. Los hemos visto varias veces en directo y la verdad es que es de esas bandas que dices que si tuvieran una buena promoción estarían tocando en festivales por la geografía peninsular o fuera de ella. Va a ser un honor tenerles como banda invitada», nos adelanta el líder de los Lovers, que subirán al tablado a eso de las ocho u ocho y cuarto. De momento el disco solo se podrá oír completo en formato físico.

EL CONCIERTO: Sábado 28, Santutxu / Bilbao, La Nube, 19 h, 10-12 h.

7 Víctor de Diego cierra la temporada del club de jazz

Esta semana el JazzOn Aretos, o sea el club de jazz, cierra su curso 2024-2025 proponiendo dos conciertos, pues uno de los tres anunciados inicialmente se ha suspendido in extremis: el jueves (20 h, 23-25 €), dentro del 34º curso del Bilbaína Jazz Club, actuará el sexteto free del catalán Albert Cirera i Kamarilla, que tiene cuatro vientos («Hacen música en estado puro, aquella cosa capaz de hacerte reír, bailar, respirar y vivir», se anuncia); el viernes no hay nada porque se ha cancelado la sesión mensual del ciclo Impulso del Beltrán del Álamo Quartet; y el sábado (20 h, 23-25 €) cerrará el club por este curso 24-25 el saxofonista bilbaíno afincado en Barcelona Víctor de Diego en una sesión del ciclo llamado Lithium.

Ya sabemos que el ciclo Lithium junta a un músico de renombre con instrumentista en nómina del club de jazz, y en esta ocasión a Víctor de Diego (saxos tenor y soprano) le escoltarán Marcos Salcines (piano), Unai Olabarri (batería) y, qué casualidad, Beltrán del Álamo (bajo eléctrico). Se supone que tocarán algún original de Víctor y standards varios.

El club destaca que Víctor «ha trabajado con músicos de la talla de» Tete Montoliú, Bebo Valdés, Dick Oatts, Randy Brecker, Omara Portuondo, Jordi Bonell, Chano Dominguez, Javier Colina, Carles Benavent, Idrish Muhammad, Jeff Ballard, Iñaki Salvador, Jorge Rossy, Paquito d'Rivera, Harry Allen, Al Foster, Benny Golson, Kurt Elling... De la lista, muy larga, hemos espigado los nombres que más nos suenan.

EL CONCIERTO: Sábado 28, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 23-25 €.

8 Kitflus Ensemble, por primera vez en más de 50 años

El teclista y más Josep Mas Portet (Mollet del Vallés, Barcelona, 1954), alias Kitflus (el apodo se lo pusieron a los 16 años, cuando tocaba en el grupo de Tony Ronald), miembro titular de bandas de renombre como Iceberg y Pegasus, músico y arreglista durante más de 30 años de Joan Manuel Serrat, y compositor de música para muchos ámbitos (Juegos Olímpicos, cine, televisión, publicidad…), mantiene en la actualidad dos proyectos escénicos: Serrat sin Serrat, un dúo con el guitarrista David Palau, y lo que nos ocupa, el quinteto llamado Kitflus Ensemble.

En noviembre de 2023 se presentó en la Sala Luz de Gas de Barcelona, dentro del 55º Festival de Jazz de Barcelona, este Kitflus Ensemble, el primer proyecto a su nombre en más de 50 años de carrera. Se trata de una banda instrumental en la que Josep Mas se ocupa del piano y le escolta un cuarteto de cuerda: Olvido Lanza (violín), Andrea Duca (violín), Uixi Amargós (viola) y Alba Haro (violoncelo). Interpretan sobre todo originales, aunque cuelan alguna versión reconocible ('When you wish upon star', de la película 'Pinocho').

EL CONCIERTO: Sábado 28, Algorta / Getxo, Muxikebarri, 20 h, 8 €.

9 Big Black Rhino, 'Supralove' en fiestas de Berriz

Previo paso el viernes por el Festival de Blues de Tolosa, el domingo rematarán el fin de semana vasco en los sampedros de Berriz Big Black Rhino, quinteto catalán formado en 2014 que, gracias a su enfática vocalista femenina, Nuria Mancebo, alias Nuri Thunder, suena como Lisa & The Lips / BellRays.Tienen cuatro discos: el EP 'Come Back Home' (2016), «mezclando la dulzura del Soul con la acidez del Rock y del Rythm & Blues» pone en su web; 'Thougths Under The Skin'(2018), «un disco que evoca las luces y sombras de la sociedad actual»; el directo 'Hometown Live' (2023), capturado en su ciudad, Girona; y el álbum que nomina su actual gira, 'Supralove' (2025), el que estamos oyendo ahora mismo y que, insistimos, nos suena tanto a Lisa Kekaula, la arisca lideresa de Lisa & The Lips / BellRays.

EL CONCIERTO: Domingo 29, Berriz, Patio de las Escuelas, 22 h, entrada libre.