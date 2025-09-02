El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mucha Muchacha han revolucionado la escena con su folkore transgresor. Mario Zamora

Paula Comitre, Marcat Dance y Mucha Muchacha destacan en un Dantzaldia con protagonismo femenino

El Festival Internacional de Danza de Bilbao-Bizkaia avanza su programa de septiembre y noviembre

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:02

'Après vous, madame', el montaje ideado, dirigido y bailado por la sevillana Paula Comitre; 'El bosque', de la compañía de Catherine Coury y Mario ... Bermúdez, Marcat Dance; y la propuesta de folclore feminista y transgresora de Mucha Muchacha destacan en la programación del Dantzaldia, que arrancará el próximo 25 de septiembre en La Fundición con la compañía griega Tarantism y se prolongará hasta noviembre.

