Paula Comitre, Marcat Dance y Mucha Muchacha destacan en un Dantzaldia con protagonismo femenino

'Après vous, madame', el montaje ideado, dirigido y bailado por la sevillana Paula Comitre; 'El bosque', de la compañía de Catherine Coury y Mario ... Bermúdez, Marcat Dance; y la propuesta de folclore feminista y transgresora de Mucha Muchacha destacan en la programación del Dantzaldia, que arrancará el próximo 25 de septiembre en La Fundición con la compañía griega Tarantism y se prolongará hasta noviembre.

Así, la XXVI edición del Festival Internacional de Danza de Bilbao-Bizkaia tendrán gran protagonismo femenimo y se celebrará en espacios como Azkuna Zentroa, el Guggenheim, Barakaldo Antzokia o el Museo de Bellas Artes de Bilbao, así como en el espacio promotor del certamen: la sala de Deusto La Fundición, que también acogerá varias de las citas de Dantzaldia 2025.

Así será en el caso de la inauguración, el próximo 25 de septiembre, cuando actuará la compañía griega Tarantism, proyecto de la coreógrafa y bailarina Vasiliki Papapostolou, que estrenará en Euskadi su solo 'Panopticon'. Esta pieza breve «contrapone los conceptos de control y libertad para hablar del deseo de escapar del juicio y de las normas sociales».

El mes de mayor actividad del festival será noviembre, que incluirá otros dos estrenos de relevancia en Euskadi. El primero será el día 6 en el auditorio de Azkuna Zentroa, donde actuará Marcat Dance, la compañía fundada por la estadounidense Catherine Coury junto al coreógrafo español Mario Bermúdez Gil. Llegarán con su espectáculo 'El bosque', un trío de enorme fuerza física por el que Bermúdez Gil fue Premio Max 2023.

El 15 de noviembre será el Museo Guggenheim Bilbao el que acoja el estreno vasco de 'Après vous, madame', un montaje ideado, dirigido y bailado por la sevillana Paula Comitre, a la que acompaña la música en directo compuesta e interpretada por el pianista francés Orlando Bass. De esta manera, la pieza se ofrecerá en formato concierto.

Ampliar Paula Comitre protagoniza 'Après vous, madame'. Manuel Naranjo

Más allá, el 22 de noviembre Dantzaldia viajará hasta Barakaldo, cuyo teatro municipal recibirá a una compañía madrileña íntegramente femenina con una mirada transgresora al folclore. Se trata de Mucha Muchacha, un colectivo que ha triunfado en teatros y certámenes de toda España con su espectáculo homónimo, un canto al empoderamiento.

Próximamente se dará a conocer el programa completo de actuaciones del festival, así como sus actividades paralelas. En total, serán una docena de citas con la danza contemporánea, algunas de entrada gratuita y el resto con precios que partirán de los siete euros y no superarán los 20.