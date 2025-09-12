Suede, fundadores del britpop, actuarán en 2026 en Santana 27

Pocas posibilidades hay de ver en una sala de tamaño medio a una banda de rock legendaria. Por ello, la cita con Suede en Santana ... 27 a comienzos de 2026 que ha anunciado Last Tour este viernes se presenta como una ocasión única para disfrutar del intenso directo de los fundadores del britpop, que aterrizarán en Bilbao el 16 de marzo con un nuevo disco bajo el brazo, 'Antidepressants', que está recibiendo los elogios de público y crítica.

Así, la banda capitaneada por el carismático Brett Anderson, que en el pasado ha sido cabeza de cartel de BBK Live y BIME, ha anunciado una extensa gira por la península durante el próximo mes de marzo que, más allá de la capital vizcaína, tendrá paradas en A Coruña, Sevilla, Madrid, Valencia y Barcelona.

Cartel de la gira. Last Tour

En este tour, el grupo llevará este flamante y aclamado disco a los escenarios de varias ciudades fuera de Reino Unido por primera vez tras su lanzamiento. Revistas especializadas como 'MOJO' han otorgado cinco estrellas al LP y lo describen como «desafiante, tan emocionante como un memento mori», mientras que 'Uncut' lo califica como «su álbum más embriagador y desquiciado desde 'Coming Up'».

Con la publicación de 'Autofiction' en 2022, los autores de himnos como 'Beautiful Ones' o 'Animal Nitrate' consiguieron su posición más alta en las listas de ventas en más de 20 años y actuaron ante las audiencias más numerosas de su carrera en conciertos en más de 14 países. La preventa de entradas comenzará el 17 de septiembre y la venta general el 19 de septiembre, ambas a las 10h en lasttour.org.