El veterano quinteto londinense estará en marzo en Bilbao. Last Tour

Suede, fundadores del britpop, actuarán en 2026 en Santana 27

Los londinenses pasarán por Bilbao el 16 de marzo para presentar su nuevo y aclamado disco, 'Antidepressants'

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Bilbao

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:47

Pocas posibilidades hay de ver en una sala de tamaño medio a una banda de rock legendaria. Por ello, la cita con Suede en Santana ... 27 a comienzos de 2026 que ha anunciado Last Tour este viernes se presenta como una ocasión única para disfrutar del intenso directo de los fundadores del britpop, que aterrizarán en Bilbao el 16 de marzo con un nuevo disco bajo el brazo, 'Antidepressants', que está recibiendo los elogios de público y crítica.

