El primer «aullido» del nuevo disco de Fito 'Los cuervos se lo pasan bien' abre la espera hacia el álbum 'El monte de los aullidos', que verá la luz el 24 de octubre

Ekaitz Vargas Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:29

Fito & Fitipaldis estrena 'Los cuervos se lo pasan bien', primer adelanto de su esperado nuevo disco. El tema llega a todas las plataformas digitales acompañado de un clásico videoclip en estudio de grabación, de 4 minutos y 22 segundos de duración, en el que se alternan planos de la banda tocando con la inconfundible stratocaster roja de Cabrales. «Sabes que soy solo un ave de paso», canta Fito en un estribillo pegadizo, arropado por guitarrazos reconocibles desde el primer segundo. El solo final, marca de la casa, confirma que el grupo sigue fiel a su sello.

La canción abre el camino hacia 'El monte de los aullidos', octavo álbum del grupo, que saldrá a la venta el 24 de octubre tras cuatro años sin material nuevo. El trabajo incluirá diez cortes con títulos como 'Mentira y verdad', 'La noche más perfecta', 'Como un ataúd' o la instrumental 'Ardi', dedicada a la perra del cantante. «El monte de los aullidos es como juntar tres canciones en una. Lo que me gusta pensar es que cuando llegues al final no sepas cómo has llegado allí», explicó el músico en su canal de Youtube.

El lanzamiento discográfico estará acompañado de 'Aullidos tour', una gira por 36 ciudades de la península, que arrancará el 22 de noviembre en Santander. En Bizkaia, la expectación es máxima: las entradas para los conciertos del 9 y 10 de enero en el BEC se agotaron en apenas hora y media, lo que obligó a anunciar dos nuevas citas para el 15 y 16 de mayo de 2026.

Con más de 150.000 tickets vendidos en solo dos horas, la banda bilbaína confirmó que sigue siendo profeta en su tierra. Barakaldo acogerá así el cierre del primer tramo de la gira, a falta de futuras paradas en festivales y grandes recintos.