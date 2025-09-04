El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El cantante en sus redes deja pistas sobre la nueva música. INSTAGRAM

El primer «aullido» del nuevo disco de Fito

'Los cuervos se lo pasan bien' abre la espera hacia el álbum 'El monte de los aullidos', que verá la luz el 24 de octubre

Ekaitz Vargas

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:29

Fito & Fitipaldis estrena 'Los cuervos se lo pasan bien', primer adelanto de su esperado nuevo disco. El tema llega a todas las plataformas digitales acompañado de un clásico videoclip en estudio de grabación, de 4 minutos y 22 segundos de duración, en el que se alternan planos de la banda tocando con la inconfundible stratocaster roja de Cabrales. «Sabes que soy solo un ave de paso», canta Fito en un estribillo pegadizo, arropado por guitarrazos reconocibles desde el primer segundo. El solo final, marca de la casa, confirma que el grupo sigue fiel a su sello.

La canción abre el camino hacia 'El monte de los aullidos', octavo álbum del grupo, que saldrá a la venta el 24 de octubre tras cuatro años sin material nuevo. El trabajo incluirá diez cortes con títulos como 'Mentira y verdad', 'La noche más perfecta', 'Como un ataúd' o la instrumental 'Ardi', dedicada a la perra del cantante. «El monte de los aullidos es como juntar tres canciones en una. Lo que me gusta pensar es que cuando llegues al final no sepas cómo has llegado allí», explicó el músico en su canal de Youtube.

El lanzamiento discográfico estará acompañado de 'Aullidos tour', una gira por 36 ciudades de la península, que arrancará el 22 de noviembre en Santander. En Bizkaia, la expectación es máxima: las entradas para los conciertos del 9 y 10 de enero en el BEC se agotaron en apenas hora y media, lo que obligó a anunciar dos nuevas citas para el 15 y 16 de mayo de 2026.

Con más de 150.000 tickets vendidos en solo dos horas, la banda bilbaína confirmó que sigue siendo profeta en su tierra. Barakaldo acogerá así el cierre del primer tramo de la gira, a falta de futuras paradas en festivales y grandes recintos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  3. 3

    «Oye, que has abucheado a uno del Movistar»
  4. 4 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  5. 5 Perico Delgado se moja por las protestas propalestinas en Bilbao por La Vuelta: «¡Pues ya está arreglado!»
  6. 6

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  7. 7 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  8. 8

    Las instituciones vascas arremeten contra los «intolerantes» que «se han cargado la buena imagen de Bilbao y de Euskadi»
  9. 9 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  10. 10

    El testimonio de la joven violada en Galdakao apunta a un caso de sumisión química

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El primer «aullido» del nuevo disco de Fito

El primer «aullido» del nuevo disco de Fito