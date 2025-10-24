El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El músico bilbaíno se echa a la carretera a partir del mes que viene. E. P.
Crítica musical

Fito se conoce bien a sí mismo

'El monte de los aullidos' alterna guitarreo con brío y baladas sesudas que harán las delicias de los fans del bilbaíno

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:12

Decía Fito Cabrales en entrevista con este periódico que lo único que pide a cada disco que saca es «que me refleje, nada más». ... Y, visto el resultado de esta nueva apuesta titulada 'El monte de los aullidos' (Warner, 2025), cabe concluir que Fito se conoce muy bien a sí mismo, y también a sus fans. 'Give the people what they want', rezaban los Kinks en los 80 y es precisamente eso lo que hace el músico bilbaíno, regalarse a sí mismo y a su público lo que les gusta oír.

