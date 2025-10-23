Fito revoluciona 'La Revuelta' y 'abronca' a Broncano por sus preguntas El rockero bilbaíno acude al programa de TVE para presentar su octavo disco con los Fitipaldis

A. Mateos Jueves, 23 de octubre 2025, 08:10 | Actualizado 08:45h. Comenta Compartir

Fito visitó anoche el teatro de 'La Revuelta' pero no estuvo solo. También le acompañó el resto de la banda con los que lleva ya ocho discos. El rockero bilbaíno publica 'El monte de los aullidos' y llegó al programa con una copia de regalo para Broncano y una guitarra personalizada en la que se podía leer 'La Resistencia' -antiguo programa de Broncano en Movistar- tachado y, en grande, 'La Revuelta'.

Igual es el momento de actualizar la pregunta de las relaciones y hacer caso a Fito. #LaRevuelta @FitipaldisRock pic.twitter.com/URpspzNwx1 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 22, 2025

Hubo una gran sintonía entre presentador e invitado, aunque Fito 'abroncó' a Broncano cuando éste formuló sus ya conocidas preguntas clásicas. Que si el dinero, que si las relaciones sexuales... Fito, a sus 59 años, le trató de aconsejar.

«Del dinero, no. Soy de una generación que nos da vergüenza. Es más no lo voy a decir porque me da pudor», le dijo en un tono amable. Broncano aceptó su derrota y le pidió que, al menos, contestase a la pregunta del número de veces que había tenido relaciones sexuales el último mes.

Las influencias de Fito 🗒️✍️



"Todos los que abrieron camino tienen que ser referencia"

"Los 70 y los 80 fue un momento cumbre, se estaba transformando todo y forjando las grandes bandas que han pasado a la eternidad"#LaRevuelta @FitipaldisRock pic.twitter.com/yZBTpheTKM — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 22, 2025

Pero Fito volvió a regatear al presentador y le invitó a reformular la pregunta. «Esta es más amable porque follar está guay... Pero acaba mal. Es en los últimos 30 días... ¿Y por qué no es en el mejor momento de tu vida?», le soltó. El presentador se quedó pensativo y reconoció que era una buena idea. «Tú mejor mes de tu vida, es un buen matiz», respondió el humorista. Acto seguido se lo preguntó. «Pues cuando conocí a mi mujer, quizás», afirmó Fito.

Los cuervos se lo pasan bien



🎤🎸 @FitipaldisRock pic.twitter.com/sNU4m0ZS18 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 22, 2025

Broncano quiso conocer más detalles de aquella época. Preguntó el año y Fito apuntó al 2003. Cuando le preguntaron por el mes... ya no pudo: «¡Hostia ahí no llegó, ¿eh?!». El humorista bromeó sobre ello: «Los primeros 30 días como unos perrillos, ¿no?». Fito se lo confirmó y además añadió que «abríamos la persiana solo para ver si era de día».

Al presentador le gustaron las respuestas del bilbaíno y se planteó cambiar la pregunta a partir de ahora. «Es una buena opción para la gente que no ha tenido un mes», reconoció. Su colaborador Ricardo Castella apuntó que «relaciones sexuales en su 'prime'» suena muy bien.