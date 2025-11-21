Merina Gris refuerzan su música con un espectáculo visual en el Arriaga: «Será el salto al vacío perfecto» La banda donostiarra ofrecerá el miércoles 26 un concierto singular dentro de Zinebi titulado 'Zuloa zen irteera'

Miguel Aizpuru Bilbao Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:40

Con 'Zuloa', su segundo álbum, la banda donostiarra Merina Gris ha abierto miras musicales y se ha consolidado como uno de los proyectos más interesantes de la escena en euskera. Ahora, el trío conformado por Julen Idigoras, Sara Zozaya y Paskal Intxauspe va un paso más allá con 'Zuloa zen irteera', un concierto especial en el marco de Zinebi que contará con un espectáculo visual y con unas cuantas sorpresas y colaboraciones. Será, en palabras de la banda, «el salto al vacío perfecto».

El lugar elegido es el Teatro Arriaga y tendrá lugar el próximo 26 de noviembre a las 19.30 horas –las entradas ya están a la venta a un precio único de 18 euros–. La propuesta de esta actuación única, promovida por el festival de cine bilbaíno y por NOIZ Lab, contará con los visuales desarrollados por la banda en los últimos años y con imágenes generadas en directo.

Según trasladan los organizadores, será «un concierto que aunará la potencia musical de los donostiarras con su identidad audiovisual para convertirse en refugio durante la tormenta, en tragaluz por el que avistar el sol y en agujero donde bailar a oscuras». Y no solo contará con una fuerte propuesta artística y visual, sino también con el acompañamiento de distintos artistas que colaboran con Merina Gris.

El trío donostiarra, que ha desarrollado su electrónica punk a trávés de los «afectos y el cuidado», lleva girando con su segundo trabajo en decenas de salas tanto vascas como a nivel nacional. Asimismo, han visitado países europeos como Suecia, Serbia y los Países Bajos, además de actuar en festivales como Bilbao BBK Live, Primavera Sound y Mad Cool.

Este trabajo, 'Zuloa', ha incluido además colaboraciones destacadas como 'Tesla bat sutan', con Gorka Urbizu, 'Ardi Latxen Herrian', con Belako (Cris Lizarraga), 'ALMAR', con Sandra de Delaporte', o 'Nadie cuando lloro', con Hofe. Temas con fuerza y rabia que sonarán la próxima semana en el Arriaga con el refuerzo artístico y visual de esta actividad de Zinebi.