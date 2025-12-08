El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En los saludos finales. Óscar Cubillo

María Pagés haciendo que caigan las cadenas en el Arriaga

La artista andaluza representó dos funciones de 'Paraíso de los negros' en las que ella bailó sola y la música cursó determinante e igual de abarcadora: desde la tradición a la vanguardia bien traída

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Lunes, 8 de diciembre 2025, 07:15

Comenta

Dos días ha estado en danza en el Teatro Arriaga, congregando a más de 800 almas el sábado y a más de 600 el domingo, ... la bailaora María Pagés (María Jesús Pagés Madrigal, Sevilla, 28 de julio de 1963), Premio Nacional de Danza en la categoría de Creación en 2002, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en la modalidad Danza en 2014, y Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2022.

