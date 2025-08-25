Los himnos que Medina Zahara hace cantar a coro en su despedida

Óscar Cubillo Lunes, 25 de agosto 2025, 07:14 Comenta Compartir

Para despresurizarnos poco a poco de las fiestas de Bilbao el domingo viajamos hasta Colindres, el pueblo pesquero pegado a Laredo, que entre jueves 21 y el lunes 25 celebra sus jaiak de San Ginés, con conciertos como los de Coti, Marina Reche, Los Caños o el que fuimos a ver, el de Medina Azahara (Córdoba, 1979), que pararon en su gira de despedida, llamada 'Todo tiene su fin', igual que la canción de los Módulos, la penúltima que tocaron en un concierto de 19 temas en 110 minutos redondos. Y los últimos minutos bastante anticlimáticos porque consistieron en la larga presentación de uno en uno de los cinco músicos (los tres miembros oficiales con melena –Manuel Martínez a la voz, Paco Ventura a la guitarra y Manuel Ibáñez a los teclados-, y los dos mercenarios jóvenes con pelo corto), de sus cinco técnicos, y de su manager.

«Buf, es un setlist (repertorio) lleno de himnos», describió Azpiazu, que cantó varios de ellos seguidos. Y es que el espectáculo estaba ideado para corear en comunidad y a pleno pulmón (a veces la pantalla de fondo ponía las letras como en un karaoke), y para emocionarse tanto que era fácil llegar a la comunión, esto por ejemplo en canciones como el homenaje a la memoria de su hijo 'Solo y sin ti' (a Manuel Ángel Mart, el que fuera cantante del grupo Estirpe, fallecido de enfermedad a los 44 años; «ánimo Manuel, te queremos», gritó un espectador al acabarla), la litúrgica versión de Triana 'Tu frialdad' (la interpretaron después de 'El lago', otra de Triana), la religiosa 'Al Padre Santo de Roma' (de Camarón de la Isla, y llevada por primera vez al rock por el grupo sevillano bautizado Flamenco), o el citado himno de los Módulos, ése que empieza clamando: «Siento que ya llega la hora / Que dentro de un momento / Te alejarás al fin / Quiero que tus ojos me miren / Y que siempre recuerdes / El amor que te di».

Ampliar Saludos finales de los tres miembros oficiales, Paco Ventura, Manuel Martínez y Manuel Ibáñez. Carlos García Azpiazu

La gente, el público en pleno, cantaba en comunidad y con los ojos brillantes, sí: por ejemplo en la oda a una mujer bella 'Junto a Lucía', el rock 'En el vaivén del aire' (los Medina lo grabaron con el Orozco de invitado), 'Tierra de libertad' (un canto a la emigración, «a los que cruzan el mar para trabajar, divertirse y fusionarse con nosotros, ¡a los malos no los queremos!», exclamó en la presentación el líder Manuel Martínez, que luego entonó versos como «tierra de la libertad / abre tus brazos en cruz / tierra de la libertad / no importa el color de su piel»), un himno no oficial de título explícito como 'Córdoba' (la mezquita catedral en la pantalla de fondo), su hit 'Necesito respirar (de aire barraquero, perfecto porque estábamos rodeados de atracciones luminosas), o abriendo el bis 'A toda esa gente' («que tu garganta grite, cantemos los dos / vivamos el momento, olvida el dolor / sed felices esta noche y soñar / rompamos las cadenas y a volar»).

Fue un concierto con mensaje en sus letras, un mensaje tendente a la épica y la esperanza, caso del 'Paseando por la mezquita' que sirvió de arranque («la primera canción que sacamos, del 4 de enero de 1980», informó Manuel). Pero la música también tuvo su fuerza, aunque hubiéramos agradecido un punto más de volumen: el popurrí de sus primeros cinco álbumes (con tramo cabalgador a lo Scorpions, con pasajes folk metal, con títulos tipo 'Andalucía'…), la progresividad a veces transicional y bastante hard o heavy made in Spain ('Algo nuevo'), el exotismo entre Manchester y la película 'Sirat' ('Danza al viento', con seis mujeres invitadas a bailar en el escenario), el rock directo ('Velocidad')…

«¡Manuel, no lo dejéis nunca!», chilló desaforado un fan talludito en todos los sentidos. Bueno, como dijo en su despedida el cantante, Medina Azahara estarán de gira hasta noviembre de 2026. «Espero veros en otros sitios», deseó Manuel. El sábado 31 de mayo ya actuaron en el mismo tour en Bilbao, en la Fever, cuyo aforo de 1.500 agotaron en la venta anticipada. Seguro que vuelven por Bizkaia.

Temas

Córdoba

Colindres