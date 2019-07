Mr. Groovy & The Blues Heads: «El éxito es llevar 15 años viviendo de nuestra pasión» Txerra Soria, en el centro de la imagen. / Coché Cubiles El Bafle El getxotarra Txerra Soria se mudó a Cádiz y ahí se ha convertido en un feliz profesional de la música negra que demostrará su valía el sábado en Portugalete Miércoles, 3 julio 2019, 18:30

El getxotarra larguirucho Txerra Soria comenzó a asomar la cabeza en los 90, en el seno de la Bullyson Blues Band, una esforzada formación donde cantaba con dicción aguardentosa y también soplaba la armónica. Calculando que entre nosotros lo tendría difícil para ganarse la vida con la música, Txerra emigró y ya lleva 20 años residiendo en la provincia de Cádiz, donde ha creado una familia y ha logrado ganarse la soldada con la música, en su caso negroide y de vocación transversal no solo por cantarla sobre todo en castellano. Su repertorio nos evoca a los Blues Brohers, los Travellin' Brothers, a Jimmy Barnatán, a Sabina…

Aprovechando que Txerra Soria, alias Mr. Groovy, este finde actúa con su combo Mr. Groovy & The Blues Heads en las Black Nights de Portugalete (sábado, Anfiteatro Centro Cultural Santa Clara, 21 h, entrada libre; el viernes lo protagonizarán los catalanes Wax & Boogie en cuarteto con la vocalista Ster Wax), le preguntamos por cómo le va la vida.

-¿Dónde vives ahora? ¿En un piso en la ciudad o en una casita frente al mar?

-Te respondo desde Chiclana de la Frontera, en Cádiz, que es el sitio donde vivo desde hace ya 20 años. Sigo en la provincia de Cádiz: estuve diez años en Conil y llevo otros diez en Chiclana, en un chalecito a veinte minutos andando de la playa de La Barrosa. Aquí vivo con mi mujer y mis dos hijas.

-¿Cómo es tu día a día ahí? ¿Tienes un curro normal?

-Pues mi día a día es levantarme a la 8 de la mañana para llevar a mis hijas al colegio y volver a casa a sentarme en el ordenador a buscar trabajo, que en mi caso son conciertos, ya que sólo me dedico a la música. Y bueno, además me ocupo de lo habitual: limpiar la casa, hacer la comida… Siempre digo que no me diferencio en nada de un comercial. Hay quien vende lavadoras o enciclopedias, qué antiguo soy, ja, ja, y yo me dedico a vender música. Lo del glamour del escenario lo considero un premio a mi labor tanto comercial como creativa. Si mis bandas gustan y las vendo bien, consigo ese premio en forma de bolo y caché, por supuesto.

-¿Por qué decidiste mudarte al Sur?

-Cuando terminé la carrera de periodismo me propuse seguir intentando vivir de la música. Vi que esto no sería posible por las expectativas de mi banda de entonces y decidí marcharme a buscarme la vida. Estuve un año en Lanzarote y al final acabé en Conil. Y eso cambió mi vida. Eso y conocer a mi mujer y a Philip Pearson (su guitarrista), con el que llevo 15 años tocando y componiendo y se ha convertido en uno más de mis hermanos.

-¿Qué diferencias principales hay entre la vida aquí y allí, en Euskadi y en Cádiz?

Al final la diferencia la marca cada uno con sus propias expectativas y anhelos. Con la mitad del dinero que necesitas arriba para sobrevivir, aquí llevas una vida cómoda. Sin embargo, es más difícil el tema del trabajo musical, ya que para nosotros cualquier salida es igual a una gira. Ir a Madrid son casi siete horas, a Bilbao son nueve… Y viviendo de esto no puedes salir sin volver a casa con dinero.

-¿Y el clima?

-¿Qué quieres que te diga? Adoro el sol y el viento suave de levante. El sol es alegría.

-¿Cómo descubriste el blues y te animaste a cantarlo?

-Lo descubrí en un concierto de BB King y Chuck Berry en Anoeta al que me invito mi hermana. Me volví loco viendo al Rey. Después fui a Arrigunaga a ver el primer festival de blues de Getxo.

-¡Con Luther Allison! También estuve ahí. Ese concierto cambió mi cosmovisión de la música. En el segundo que vi de Luther Allison, en Bayona, le entrevisté e incluso cambió mi propia vida. Sin el difunto Luther no estaría aquí entrevistándote.

-Ya. Yo desde entonces me sentí atrapado por esta música, y así hasta hoy.

-¿Cuáles son tus cantantes favoritos e influencias?

-Es una de las preguntas más difíciles que me pueden hacer. Me ha influido el blues clásico, el rock de Willie Dixon, Howlin' Wolf, Johnny Winter, AC/DC, Led Zeppelin o Allman Brothers, el funk de James Brown o de Average White Band... Me encantan las voces de Buddy Guy, Taj Mahal, Terry Evans… Buff , hay tantas joyas por ahí…

-La Bullyson Blues Band… ¿Qué recuerdos guardas de esos tiempos? ¿Cuánto durasteis?

-Ja, ja, ja, ja... Muy buenos recuerdos, por supuesto. Comenzamos en el 92, creo, y esa fue mi primera banda de blues. La disolvimos en el 98 porque monté Black Bottom. Con el tiempo te das cuenta de lo bueno y lo malo que había, pero siempre te quedas con lo bueno. Y gracias a la Bullyson estoy hoy donde estoy y soy quien soy. Fue el comienzo de todo.

-¿Y ahí eres Mr. Groovy?

-Soy Mr. Groovy porque antes de empezar con la banda comencé como pinchadiscos en un garito de Conil donde pinchaba mucho funk, soul y Groove, además de rock y blues. Me pidieron un nombre para los carteles y en ese momento tenía a mano un CD que me había regalado Txema Solano (bajista de la Bullyson, hoy en Still River y más bandas), y en el título aparecía en el título la palabra 'Groovy'. Vi que tenía una acepción de buen rollo y elegancia y me decanté por él. Luego, al montar la banda, me pareció buena idea mantenerlo ya que por la zona ya sonaba ese nombre.

-¿Cómo lo traducirías?

Para mí significa, como diría mi amigo George, 'Taichí y buen rollito', ja, ja, ja... Además pienso que el groove es lo más importante que hay en la música. Si tienes groove, tienes mucho ganado.

-El groove, la buena onda, el ritmo hipnótico de por ejemplo James Brown. Sobre tu grupo Mr Groovy And The Blue Heads informa vuestro Facebook: «Una de las grandes bandas de rhythm & blues, de referencia en España. Doce años y más de 1000 conciertos les avalan, plagados de kilómetros, hoteles, discos...pero, sobre todo, plagados de éxitos». ¿Qué éxitos?

-Pues tocar en festivales como los de Getxo, Cazorla, Hondarribia, Benicassim, Sevilla, Islas Azores… La colaboración con la Blues Brothers Band… Y además todo son elogios por parte de quienes nos ha contratado, siempre. Para mí ya es un éxito tocar en los mismos escenarios donde he visto actuar a los más grandes. También es éxito el reconocimiento por parte de profesionales del género, las más de 6.000 copias físicas de discos vendidas, las miles de descargas… Conseguir grabar un DVD en directo en la Plaza Nueva de Bilbao en la Semana Grande con una banda de 9 musicazos, el llevar 15 años viviendo de nuestra pasión… Para mí eso es el éxito.

-Más de mil conciertos en doce años salen a casi 100 bolos por año. ¿Desde chiringuitos hasta festivales?

-Claro, hay de todo: bares, salas, chiringuitos, festivales… Allí donde nos quieran y nos paguen, allí nos tienen.

-¿Cómo será el concierto de las Black Nights de Portugalete, este sábado (CC Sana Clara, 21 h, entrada libre)?

-Pues habrá de todo un poco y seguro que será una gran fiesta. Subiremos en quinteto así que será un bolo más crudo que lo que se vio en la Plaza Nueva. Llevamos algún tema nuevo, ya que estamos preparando otro disco para el año que viene. Aunque no lo desvelaremos entero.

-¿Cuál es vuestro último disco?

De estudio, el titulado 'Somos más'. Es un disco muy trabajado y con un montón de horas de composición y arreglos. Luego vino el DVD 'Una noche en Bilbao'. Ahora queremos volver otra vez a los inicios de la banda, a un sonido más crudo, más roquero.

-Ese DVD 'Una noche en Bilbao' se grabó en vivo en la Plaza Nueva, en las fiestas de Bilbao de 2016. ¿Qué es lo primero que te salta a la mente nada más pensar en esa noche?

-Orgullo. Mucho orgullo. Y que toqué con la banda de mis sueños sobre el mismo escenario en el que vi a grupos como Golden Gate Quartet.

-Ja, ja, ja… También estuve en ese concierto. Txerra, no cantáis todo en inglés, lo cual siempre está bien.

-Cantamos el 70% en castellano. Lo hacemos porque nos gusta que la gente sepa lo que les estamos contando. Más que cantante me considero un contador de historias. Hay temas que hacemos en inglés porque o bien son versiones o temas propios a los que no les pega el castellano. La verdad es que esta cuestión nos perjudica bastante de cara a los aficionados más bluseros. No aceptan que cantemos en castellano. Pero luego no tienen ni idea de inglés. Sobre todo los programadores.

-Jua, jua, jua…

No somos una banda de blues al uso. En nuestros bolos hay de todo, siempre con fondo de raíz afroamericana: blues, funk, country, swing, second line, rock… La respuesta a nuestra propuesta por parte de algunos festivales de blues es que no hacemos blues y la de festivales de otros estilos es que somos demasiado blues para ellos. Bueno, es nuestra seña de identidad y seguiremos peleando por mantenerla. El año que viene llegará el decimoquinto aniversario de la banda y viene con sorpresa. Después de verano se sabrá.