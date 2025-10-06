El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Isabel Díaz Ayuso y Gloria Estefan antes del concierto. EP

Gloria Estefan congrega a 100.000 madrileños

La cantante cubana llenó este domingo la Plaza de Colón con un concierto gratuito dentro de los actos de la Semana de la Hispanidad

El Correo

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:20

La cantante cubana afincada en Miami Gloria Estefan llenó este domingo la Plaza de Colón con un concierto gratuito dentro de los actos de la Semana de la Hispanidad. Estefan cantó algunos de sus temas más emblemáticos, como 'Mi tierra', 'Conga' y 'Hoy'.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sumó a los 100.000 madrileños que acudieron a Colón para disfrutar del concierto de la cantante y compositora de origen cubano, que acaba de publicar nuevo disco, 'Raíces'. Esta actuación, convertida en uno de los actos centrales de la programación de Hispanidad 2025, se enmarca en la quinta edición de este evento cultural que se celebra bajo el lema 'Todos los acentos del español caben en Madrid'.

Estefan, que ha cobrado 480.000 euros de las arcas autonómicas, se situó al frente de una banda de 16 miembros y ofreció durante dos horas un recital en el que repasó su discografía. «Todos sabemos lo que aportan los inmigrantes en el mundo. Somos seres humanos y todos queremos lo mismo», afirmó la estrella de la música latina, que contó con la cantante argentina Nathy Peluso como inesperada artista invitada.

