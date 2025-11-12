El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fermin Muguruza el pasado febrero ante 15.000 seguidores en el Wizink Center de Madrid @muguruzafm

Fermin Muguruza publicará 'Akelarre Antifascista', el disco en directo grabado en su concierto de Madrid

El músico irundarra celebra cuatro décadas de carrera con un álbum doble que recoge el concierto ofrecido ante 15.000 personas el pasado febrero en el Wizink Center

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:04

Fermin Muguruza celebra 40 años de trayectoria con la publicación de 'Akelarre Antifascista'. En directo en Madrid, un álbum grabado el 15 de febrero de ... 2025 ante 15.000 personas en el Palacio de los Deportes de la capital. El disco, que verá la luz el próximo 3 de diciembre editado por Talka Records & Films y Elkar, recoge la energía y el espíritu de una noche concebida como un encuentro entre generaciones, lenguas y luchas.

