Fermin Muguruza publicará 'Akelarre Antifascista', el disco en directo grabado en su concierto de Madrid

Fermin Muguruza celebra 40 años de trayectoria con la publicación de 'Akelarre Antifascista'. En directo en Madrid, un álbum grabado el 15 de febrero de ... 2025 ante 15.000 personas en el Palacio de los Deportes de la capital. El disco, que verá la luz el próximo 3 de diciembre editado por Talka Records & Films y Elkar, recoge la energía y el espíritu de una noche concebida como un encuentro entre generaciones, lenguas y luchas.

Bajo un título que resume su trayectoria, 'Akelarre Antifascista' condensa el repertorio que ha marcado al músico desde sus inicios en Kortatu y Negu Gorriak hasta su carrera en solitario. El trabajo se publica en formatos digital, doble CD y triple vinilo, y constituye el testimonio sonoro del concierto con el que el artista irundarra conmemoró sus cuatro décadas sobre los escenarios.

Muguruza definió aquella actuación como «una necesidad y un acto de justicia poética» tras años de censura y obstáculos en la capital. «Volver a Madrid y grabar este concierto era cerrar un círculo —explicó—. Este disco es un grito de amor y resistencia».

El álbum incluye colaboraciones con artistas que han acompañado al músico a lo largo de su carrera. Entre ellas, la madrileño-guineana Begoña Bang-Matú, el grupo Tremenda Jauría, Karlitos Animal (Non Servium), las bailarinas Quinndy y Kuma, la actriz Itziar Ituño, el grupo palestino Watani Group y el bertsolari Jon Maia, quien improvisó versos en castellano dedicados a Madrid.

Del ska al dabke palestino

El repertorio repasa clásicos de todas sus etapas. Desde 'Hay algo aquí que va mal' o 'Sarri, Sarri' de Kortatu, hasta 'Radio Rahim' y 'Euskal Herria Jamaika Clash'. También figuran temas recientes como 'Black is Beltza' y 'Yalah, Yalah, Ramallah', interpretada junto al colectivo palestino en una conexión simbólica entre Euskal Herria y Oriente Próximo. 'Akelarre Antifascista', es una celebración del mestizaje, del compromiso y de la resistencia cultural que define la trayectoria de Fermin Muguruza.