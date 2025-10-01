El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Comparativa de la BOS y la EO al detalle

Isabel Urrutia Cabrera

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:27

La música se abre paso a pesar de los desafíos laborales y de gestión. La BOS tiene que culminar su negociación colectiva y relevo en ... el liderazgo musical, mientras que la EO tiene que resolver el litigio en su contra, después de la demanda interpuesta por su exdirector musical, Robert Treviño, que alega un despido improcedente. Ninguna de las orquestas sinfónicas vascas tiene ahora una batuta titular. Darán lo mejor de sí mismas a las órdenes de maestros invitados, nada que suponga un descalabro porque gozan de calidad y rodaje. Tienen muchas temporadas a sus espaldas y apoyo institucional. La comparativa entre ambas arroja luz sobre muchas claves. Aquí hay unos cuantos datos.

