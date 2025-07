Berlín se reivindica como capital mundial del techno con una nueva edición de 'Rave the planet'

Beatriz Juez Sábado, 12 de julio 2025, 20:36 Comenta Compartir

Berlín se reivindicó este sábado una vez más como la capital mundial del techno con la cuarta edición 'Rave the planet', la sucesora de la legendaria Love Parade, un año después de que los clubs de techno berlineses entraran en la lista alemana de patrimonio cultural inmaterial de la Unesco.Bajo el lema 'The Future is now' (El futuro es ahora), decenas de miles de personas de todas las edades bailaron al ritmo techno en la calle del 17 de junio, entre la Puerta de Brandeburgo y la Columna de la Victoria, a pesar de la lluvia y de la competencia del festival de música Lollapalloza, que también se celebraba este fin de semana en la capital alemana.

Al igual que la Love Parade, 'Rave the Planet' es una simbiosis única entre manifestación y rave, anglicismo con el que se designa a las fiestas multitudinarias, generalmente de carácter clandestino, en las que se escucha música techno. Una treintena de carrozas y alrededor de 290 artistas se encargaron de animar esta multitudinaria fiesta techno. Este año han estado presentes, entre otros, Mark Reeve, Peter Pahn, Dr. Motte, Hector Oaks, Ikkimel, Juliet Fox, Klaudia Gawlas, K-Paul, Lars Eidinger, Lilly Palmer, Mark Dekoda, Mija, Moonbootica, Patrick Mason, Robert Owens y Westbam.

Sus organizadores abogaron por el amor, la paz, la amistad, la solidaridad, la diversidad, el respeto, la música, el bien común y un futuro sostenible. «Nuestra cultura no solo es ruidosa, sino también sostenible, inclusiva y unificadora», declaró antes del evento el célebre DJ de música techno y productor Dr. Motte, fundador de la Love Parade de Berlín y cuyo nombre real es Matthias Roeingh.

Entre las reivindicaciones de los organizadores se encuentran el reconocimiento de la cultura musical electrónica como bien cultural protegido, la abolición de las prohibiciones de baile, la protección de los clubes de techno y la paz y el desarme a todos los niveles. «El techno siempre ha sido libre y diverso. Por eso hoy también queremos bailar. Bailar por el futuro, bailar por el presente, bailar por todos nosotros. Nuestro futuro es ahora», dijo el Dr. Motte en el discurso inaugural que dio este año el pistoletazo de salida a la gran fiesta del tecno de Berlín.

Dr. Motte, de 65 años, es considerado el padre de la Love Parade. Bajo el lema 'Paz, alegría y tortitas', el 1 de julio de 1989, pocos meses antes de la caída del Muro de Berlín, se celebró la primera Love Parade. Unas 150 personas se dieron cita en la avenida comercial Kurfürstendamm en el Berlín occidental. Esta manifestación política al ritmo de una nueva música, el 'acid house', revolucionó la cultura de las manifestaciones y convirtió a Berlín en la meca de la música techno.

Final trágico

De 1989 a 2003, cada año se celebró en Berlín la Love Parade. El récord de asistencia se batió en 1999 con 1,5 millones de personas bailando al ritmo de la música electrónica. El fervor por la música tecno fue decayendo y el modelo parecía agotado. En 2004 y 2005, el desfile se canceló por problemas financieros. Después, la marca 'Love Parade' cambió de dueño y se mudó de Berlín a la región del Ruhr.

La última edición de la Love Parade tuvo lugar en 2010 en Duisburgo, al oeste del país. La razón de su cancelación fue el fallecimiento de 21 personas personas en una estampida provocada por una ola de pánico durante la celebración del festival de música electrónica. Al menos otras 511 personas resultaron heridas. Esta tragedia sepultó definitivamente la Love Parade.

Bajo el lema «Juntos otra vez», el Dr. Motte fue el encargado de recuperar en 2022 la Love Parade después de más 20 años de ausencia en la capital alemana. Aunque «Rave the Planet» no es tan popular como su antecesora, Berlín sigue bailando a ritmo techno al igual que lo hacía en los años 90. Eso sí, la fiesta es más intergeneracional y menos transgresora que la Love Parade original.

