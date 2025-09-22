Andy y Lucas cancelan su concierto de este domingo en Bilbao por «fallos logísticos»

El dúo Andy y Lucas ha anunciado la cancelación del concierto «Nuestros últimos acordes», previsto para el domingo, 28 de septiembre, en el Palacio Euskalduna. ... En un comunicado colgado en su página web y confirmado por la organización, explican que la suspensión responde a «problemas logísticos relacionados con la producción técnica». Según se podía comprobar en la página web, la mayoría de entradas seguían disponibles.

Todo aquel que haya comprado una localidad para este concierto recibirá el reembolso mediante el mismo canal de compra utilizado inicialmente.

No es la primera vez que se susponde una de las fechas de su gira. El concierto que iba a tener lugar en el Kursaal de San Sebastián el sábado 6 de septiembre fue también cancelado. La organización ha aclarado que la medida no se debe a problemas de salud de los artistas, sino que ha alegado otras razones sin detallar. También enctonces no se habían vendido muchas entradas antes de la cancelación, si bien no hay cifras oficiales.

Rumores de tensión

Paralelamente a estas cancelaciones, han surgido rumores sobre una fuerte bronca interna entre Andy y Lucas, con versiones que apuntan a que «no se hablan», lo que ha alimentado las especulaciones -no hay nada confirmado- sobre si los problemas logísticos podrían tener detrás discrepancias entre los integrantes del dúo.

Andy y Lucas anunciaron su separación en noviembre de 2023 por una cardiopatía isquémica de Lucas que le impidió, dijeron, continuar al ritmo exigido. Desde entonces, han realizado la gira de despedida «Nuestros últimos acordes», una extensa serie de conciertos.