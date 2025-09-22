El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Andy y Lucas, durante el concierto en Miribilla en 2024 Yvonne Iturgaiz

Andy y Lucas cancelan su concierto de este domingo en Bilbao por «fallos logísticos»

Tras suspender el show en Donostia del 6 de septiembre, el dúo gaditano hace lo mismo ahora con la fecha del 28 en el Euskalduna

Ekaitz Vargas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:37

El dúo Andy y Lucas ha anunciado la cancelación del concierto «Nuestros últimos acordes», previsto para el domingo, 28 de septiembre, en el Palacio Euskalduna. ... En un comunicado colgado en su página web y confirmado por la organización, explican que la suspensión responde a «problemas logísticos relacionados con la producción técnica». Según se podía comprobar en la página web, la mayoría de entradas seguían disponibles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2

    Conmoción en Solokoetxe: «Uno de ellos llevaba un cuchillo y el otro palos»
  3. 3

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  4. 4 Los tres restaurantes de Bizkaia que buscarán el título a la mejor tortilla de patatas de España
  5. 5 Jose Mari Goenaga: «En los cuartos oscuros te encuentras señores de 75 años»
  6. 6 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  7. 7 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 dos días después de su boda en Sarajevo
  8. 8 La vieja mercería renace como bar de barrio
  9. 9

    «De la noche a la mañana nos quieren echar, es una sangría»
  10. 10

    Un juez condona una deuda de 45.000 euros a un bilbaíno en una situación límite

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Andy y Lucas cancelan su concierto de este domingo en Bilbao por «fallos logísticos»

Andy y Lucas cancelan su concierto de este domingo en Bilbao por «fallos logísticos»