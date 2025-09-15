Andy y Lucas finalizan su gira de despedida envueltos en polémica

Leire Moro Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:53 | Actualizado 16:00h. Comenta Compartir

Todo era un adiós en modo tributo. En noviembre de 2023, Andy y Lucas anunciaron su separación tras la cardiopatía isquémica que sufría Lucas y que le impedía seguir el ritmo de los escenarios. Pero lo que se inició como una despedida sentimental se ha convertido en una separación con sabor agridulce dos años después. La gira de despedida, 'Nuestros últimos acordes', en un principio solo constaba de cuatro conciertos, pero al ver que tenía tirón la fueron alargando. Ahora, dos años después, han decidido que ya es hora del final definitivo. El último acorde será el próximo 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid.

Dos años después, muchas cosas han cambiado, incluso los motivos por los que Lucas dejaba el dúo Andy y Lucas. Lo que en principio se presentaba un retiro total de los escenarios por motivos de salud, ahora se ha convertido en la toma de un camino en solitario. «El médico me dice que puedo seguir haciendo conciertos, pero no llevar el ritmo de vida que llevaba» confesó recientemente. El cantante visitó la semana pasada 'Me quedo conmigo', en Mediaset Infinity, donde se sinceró sobre su relación con Andy y sus problemas de nariz.

«Es de ser valiente estar aquí teniendo como tengo la nariz», comenzó diciendo. «He tenido que parar la grabación tres o cuatro veces porque tengo sangrados por la cicatriz», explicó. Y también reconoció que los problemas partían de no haber llevado los cuidados adecuados y pautados por los especialistas tras la intervención. Después llegaron las declaraciones sobre su futuro en la industria y en las que no se cortó en hacer algunas apreciaciones sobre su compañero.

«Me alegraría ver a mi compañero actuando en solitario, pero no vale para hacer eso. Hay que tener una disciplina y Andy no la tiene», unas declaraciones que probablemente no hayan gustado nada a su compañero. Hace unos meses ya se especuló con que había discrepancias entre ellos, pero lo desmintieron. A pesar de esto, quiso dejar bien claro quien era el «macho alfa» del grupo. Aseguró que es el que lleva el tema de la finanzas. «Le dije que iba a ser yo el empresario del grupo porque era el más solvente. Fue de mutuo acuerdo. Yo puse el dinero y desde entonces lo llevo todo y soy el que pago al propio Andy... Son horas y horas al teléfono. Son horas que no he estado con mi familia, son enfados, mosqueos...».

Andy, que no se ha pronunciado oficialmente por el momento, ha utilizado sus redes sociales para lanzar lo que sus seguidores han interpretado como indirectas. «Gana en silencio, deja que piensen que estás perdiendo», «Toda deuda se paga. Toda verdad se revela», «No gastes energía probando nada, el tiempo siempre pone la verdad donde todos puedan verla», «El rechazo de otros no me asusta, porque mi valor no depende de su aprobación», «Es curioso cómo el que falla, siempre encuentra la forma de hacerse la víctima», «No subestimes al que no habla mucho. Mientras tú te muestras, él te estudia», «Cuando no pueden vencerte, intentan ensuciar tu nombre», «Paciencia, cosas buenas llegarán», «No a todo el mundo le va a gustar tu cambio, porque tu cambio les recuerda que ellos siguen en el mismo lugar».

Todo parece indicar que la separación no será tan amistosa como se había presentado en un principio, que las motivaciones han cambiado y que el intercambio de declaraciones está lejos de haber terminado.

Temas

Audiencias