Lucas, de Andy y Lucas, obligado a aplazar su operación de nariz por este motivo

Lucas González, integrante de Andy y Lucas, confirmó hace unos meses que se iba a operar la nariz nuevamente. El cantante del mítico dúo gaditano eligió el mes de abril para someterse a la intervención porque no tienen conciertos. Pero las cosas no han salido según lo previsto y tal y como revela la revista '¡HOLA!', el cantante se ha visto obligado a retrasar la operación.

«No son buenas noticias, no ha sanado» confirma María José, manager y pareja de Lucas. Así pues, el cantante tendrá que esperar, en principio, hasta el mes octubre para pasar otra vez por las manos de los profesionales estéticos. En su visita a 'El Hormiguero' a principios de año, Lucas contó que al no seguir los consejos médicos tras la rinoplastia, la herida no había cicatrizado bien. «Me quitaba las gasas fuera de su momento, no me puse las cremas y las pomadas que me tenía que poner...», explicó.

El cantante atraviesa momentos complicados también en el ámbito familiar tras el reciente fallecimiento de su hermano, Pedro a los 55 años por un infarto fulminante. Tenía un 76% de discapacidad debido a un trágico atropello que tuvo en 1995 a la salida del trabajo. En más de una ocasión el cantante le ha dedicado mensajes de cariño, mostrando lo unidos que estaban. «Que mis padres no se preocupen, porque si algún día faltan, aquí va a estar su hermano Lucas para cuidarle», dijo en el programa de televisión 'Volverte a ver'.

«Hay que seguir adelante. Los niños son la mejor medicina, dan mucha guerra, pero también quitan muchas penas. Él es muy familiar, en realidad los dos lo somos, y estos son los planes que más nos gusta hacer», cuenta a '¡HOLA!' la mujer de Lucas. «Él era especial, todos lo sabéis, pero nos imaginábamos a Pedro haciéndose muy mayor... No esperábamos este final. Ha sido muy duro», añade.