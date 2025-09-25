Los mejores planes culturales para este fin de semana en Bizkaia Los especialistas de EL CORREO ofrecen sus preferencias de ocio cultural. Teatro, danza, artes plásticas... No te lo puedes perder

Por Teresa Abajo ESCENA

Romeo, Julieta y las redes sociales

María Goiricelaya firma y dirige la nueva producción propia de la Sala BBK, que se estrena esta semana en euskera y la que viene en castellano. 'R&J' parte de la tragedia de Shakespeare para reflexionar sobre cómo se vive el amor en la era de las redes sociales y la inteligencia artificial. Como suele hacer la autora, que ganó un Max a la mejor versión o adaptación teatral con su 'Yerma', la dramaturgia se apoya en un trabajo de base, esta vez con adolescentes que han aportado frescura y grandes dosis de verdad. Pero la obra es para adultos, a partir de 16 años, porque «todos estamos inmersos en esas nuevas formas de enamorarse donde las tecnologías tienen mucha importancia». Ane Pikaza, Aitor Borobia, Egoitz Sánchez, Nagore González y Luis Mitxelena dan vida a los personajes de una historia que pese a todo definen como bastante fiel al texto original.

'R&J': Sala BBK, sábado 27 y domingo 28 (en euskera), 19,30 horas, 12 euros.

Dantzaldia marca el paso

Ya son 26 años de una cita imprescindible para los amantes (siempre hay tiempo para enamorarse) de la danza. Dantzaldia ofrece hasta el 4 de diciembre espectáculos de primer nivel en diferentes escenarios de Bizkaia, aunque tiene su centro en La Fundición, donde se organizan actividades paralelas además de la programación. La sala deustoarra abrirá el festival internacional este jueves con el estreno en Euskadi de 'Panopticon', de la artista griega Vasiliki Papapostolou, alias Tarantism, que combina la danza experimental con una narrativa compleja. En esta pieza aborda el tema de la vigilancia constante en la sociedad, un escrutinio que asumimos hasta el punto de la autovigilancia. Las manos rojas simbolizan el control y la lucha del espíritu humano contra una existencia mecanizada, en la que actuamos para los demás cuestionando nuestra propia identidad. La entrada es libre hasta completar aforo. Todo un lujo.

'PANOPTICON': La Fundición, jueves 25, 19.00 horas, entrada libre hasta completar aforo.

El encuentro entre Olga Pericet y Daniel Abreu

Los Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo ofrecen esta semana una oportunidad excepcional: el primer encuentro en escena entre Olga Pericet y Daniel Abreu, dos Premios Nacionales de Danza. 'La materia', que se estrena en Euskadi, forma parte de una trilogía de Olga Pericet inspirada en las guitarras del luthier Antonio de Torres (1817-1892), considerado el padre de la guitarra española moderna. El flamenco más puro se fusiona con la danza contemporánea de Abreu en un diálogo corporal que explora los orígenes del instrumento. «Si con 'La Leona' miraba a la guitarra desde fuera, con 'La Materia' lo hago desde dentro, evocando la madera, el olor, el sonido y el silencio», explica Pericet. Daniel Abreu aporta un lenguaje innovador y acompañan a los bailarines José Manuel León a la guitarra, Juanfe Pérez al bajo y Javier Rabadán a la percusión..

'LA MATERIA': Teatro Barakaldo, viernes 26, 20.00 horas, de 22 a 25 euros.

Carmela se rebela contra el olvido

No podía haber mejor despedida para Pabellón 6 antes de bajar el telón para su derribo y reconstrucción. Aunque la programación no se interrumpe –durante las obras continuará en la nueva nave de Garabia– tiene un valor simbólico el adiós a la antigua serrería en la que tanto hemos disfrutado del teatro en un ambiente de cercanía durante catorce años. Y esas últimas funciones quedarán unidas a '¡Ay, Carmela!', que concentra todo lo bueno que hemos vivido en esta sala. Es una de esas obras que merece la pena ver más de una vez.

El clásico de José Sanchis Sinisterra, escrito en 1985, nos sigue interpelando con la misma fuerza, como un grito contra el olvido y contra la brutalidad de la guerra. La versión dirigida por Ramón Barea, que ganó el premio Ercilla a la mejor producción vasca, se mantiene muy cerca de la original, con sus saltos en el tiempo, y lo apuesta todo al trabajo interpretativo de Olatz Ganboa y Diego Pérez, que dan un recital. Ellos son dos cómicos atrapados en la zona franquista durante la Guerra Civil, cuya única salida es actuar. Él piensa en salvar la vida y ella no puede dejar de rebelarse contra la injusticia. Como dice esa canción inolvidable, le sobra corazón.

'¡AY, CARMELA!: Pabellón 6, viernes 26, sábado 27 y domingo 28, 19.30 horas (el domingo a las 19.00), 17 euros.

Eneko Sagardoy expresa el dolor por la pérdida

Vuelve al Arriaga el concierto escenificado 'Moto Membra Jesu Nostri', una producción propia que aporta una visión contemporánea y una reflexión sobre el dolor a las cantatas que compuso Dieterich Buxtehude en 1680 dedicadas a los pies, rodillas, manos, costado, pecho y corazón de Cristo. Eneko Sagardoy escribe e interpreta textos en euskera y castellano (sobretitulados) que expresan el sentimiento de pérdida, establece un diálogo entre dos personajes, vivo y muerto, y lanza muchas preguntas.

El actor durangués quería trabajar con Lucía Astigarraga, la directora del espectáculo, y ya se había sumado a este proyecto para acercar la música antigua al público de hoy cuando perdió a un amigo en accidente de moto e indagó en su propio dolor. Incluso la moto sube al escenario como elemento simbólico sin robar protagonismo a la música, interpretada por las quince voces de solistas y coro y los once instrumentistas del Conductus Ensemble bajo la dirección de Andoni Sierra.

'MOTO MEMBRA JESU NOSTRI': Teatro Arriaga, sábado 27, 19.00 horas, de 19 a 36 euros.

Héctor Alterio se despide de los escenarios

Es una paradoja el título de 'Una pequeña historia', porque Héctor Alterio se despide de los escenarios y eso son palabras mayores. Tras 70 años de profesión, comparte con el público una obra construida a su medida. La dramaturgia que firma Ángela Bacaicoa, su compañera de vida, narra cómo en 1974, a los cuarenta años, el actor argentino vino a España para presentar la película 'La Tregua' y, cuando quiso volver, ya no había aviones de regreso para él. Incluido en las listas negras de la organización terrorista de extrema derecha Triple A, tuvo que abandonar Argentina hasta el final de la dictadura y empezó una nueva vida con otro acento. El suyo es un viaje de ida y vuelta cargado de recuerdos y de textos de grandes autores. En el escenario recita poemas de León Felipe –exiliado como él– Borges, Cátulo Castillo, Horacio Ferrer, Hamlet Lima Quintana y Eladia Blázquez y tangos dePiazzolla, acompañado por la música de Juan Esteban Cuacci al piano.

'UNA PEQUEÑA HISTORIA': Kultur Leioa, viernes 26, 20.30 horas, 10 euros.

La belleza de la metamorfosis

La compañía de Silvia Batet estrena en Euskadi 'Ercás', una celebración de la belleza de la metamorfosis, de cómo el cuerpo puede ser frágil y poderoso a la vez. La coreógrafa y directora parte de los materiales desarrollados para el solo «sacrée» para explorar las posibilidades poéticas del movimiento. Las tres bailarinas (Laia Camps, Anna Serra y Raquel Romero) desafían las percepciones tradicionales y crean patrones hipnóticos.

'ERCÁS': La Fundición, sábado 27 y domingo 28, 19. 00 horas, 14 euros.

Anabel Alonso es 'La mujer rota'

Anabel Alonso estrena en el Arriaga un monólogo basado en 'La mujer rota' de Simone de Beauvoir, un libro de relatos protagonizados por mujeres que exponen sus conflictos sentimentales y morales. La protagonista está sola en su casa en Nochevieja y las ruidosas celebraciones le impiden conciliar el sueño. «Demasiado triste y demasiado sola», se enfrenta a sus fracasos, a lo que le han arrebatado. La suya es una tragedia «que también es comedia y que ha hecho trizas su autoestima como mujer, como esposa, como madre y como hija», define el equipo artístico que dirige Heidi Steinhardt.

'LA MUJER ROTA': Teatro Arriaga, 1 y 2 de octubre, 19.30 horas, de 14 a 26 euros.

¿Serías capaz de pillarle moviendo los labios?

Llega al Teatro Barakaldo 'El ventrílocuo', un espectáculo que ha agotado entradas en el madrileño Teatro Circo Price. El artista multidisciplinar Jaime Figueroa, que actúa en festivales de todo el mundo, lo presenta como una reinvención total de los espectáculos de ventriloquía clásicos, «para aquellos a quienes les gustaban y para todos a los que no les gustaban». Aparentemente solo hay un intérprete en escena, pero «una multitud de seres imaginarios cobra vida y hasta los objetos más insignificantes toman la palabra». La música original es interpretada en directo por Gonzalo García Baz al piano y Violeta Veinte al violín.

'EL VENTRÍLOCUO': Teatro Barakaldo, sábado 27, 20.00 horas, 15 euros.

Por Gerardo Elorriaga ARTES PLÁSTICAS

El arte que llega de África

Espacio Marzana es uno de los últimos reductos de la vanguardia estética en el País Vasco. Su programa nos permite conocer el trabajo más reciente de artistas jóvenes y consolidados de la Comunidad intercalados con muestras de colegas procedentes del resto del país. En esta ocasión su ambición desborda fronteras. La galería inicia temporada con una muestra de pintura y escultura firmada por dos creadores mozambiqueños, Butcheca y Joao Donato.

La exposición refleja la querencia de Jesús Ahedo, su comisario, por la figuración contemporánea en países africanos. Como suele ser habitual en los autores de este continente, sus modos de hacer evidencian la atractiva capacidad de fusión de lenguajes, un estilo que parece sintetizar maneras de expresión indígenas con las prácticas contemporáneas. En el aspecto conceptual, destaca el sacrificio del realismo en aras de un lirismo contenido en formas evanescentes y, frecuentemente, un cromatismo sugerente.

Los autores subsaharianos suelen plasmar la vida cotidiana y, al mismo tiempo, explorar la universal condición humana. La obra de Moisés Ernesto Matsinhe Mafulane, conocido como Butcheca, nos sugiere ese abordaje existencial, mientras que la escultura de Joao Donato nos traslada a un plano onírico en sus composiciones tridimensionales. Estas últimas piezas oscilan entre la visión arquitectónica más fría un cierto sentido humanista y doliente.

BUTCHECA Y JOAO DONATO: En Espacio Marzana hasta el 7 de noviembre.