Las mejores recomendaciones del género noir

La Carta Noir de este mes tiene un menú amplio y muy imaginativo. Desde un thriller repleto de actualidad, con tramas repletas de espías y oligarcas de Putin a historias italianas en las que las Brigadas Rojas se mezclan con ufólogos y víctimas de la heroína. Además, tenemos una entrevista con Patrick Winn, un periodista que lleva más de una década investigando la guerra invisible que se desarrolla en el sureste asiático entre la CIA, la DEA y los narcos más temibles que pueden surgir de la selva.

Páginas negras. 'Ovni 78', una novela que arrasa todos los géneros que comienza con la desaparición de dos boy scouts en Italia.

Fundido en negro. Nueve cuerpos, la revisión de Lost con un prisma negro.

Viñetas negras. 'Contrapaso 2', la continuación de una obra muy interesante.

Entrevista. Patrick Winn, el periodista de investigación especializado en el hampa asiática.

Homenaje. Rubem Fonseca y el noir brasileño.

Novelas

El leñador, de Mariano Sánchez Soler. (Al revés)

«El leñador» supone el regreso después de una larga pausa del escritor de oficio que siempre ha necesitado regresar a su profesión:el periodismo de investigación. Sánchez Soler necesita escribir novela negra y seguir haciendo periodismo de investigación... incluso autonovelar su propia peripecia literaria, ya que el protagonista es un periodista retirado comprometido con su editor para escribir una novela... negra. Es el protagonista quien investiga y escribe a la vez la historia. Un asesinato-si, lo han adivinado, con un hacha- que recuerda crímenes reales de nuestra historia reciente, la de la inagotable corrupción inmobiliaria y política y su ficción literaria, como cuando estaba presente en el «polar» de escritores como Manchette o Izzo.

Si, la novela empieza con un asesinato a golpes de hacha y un inspector ( Pulido) dispuesto a encontrar la verdad, pero los recuerdos que de su profesión y de su vida nos regala el autor nos muestras muchas más verdades, sus experiencias. «El leñador «nos lleva también al género negro auténtico de una época que encabezó Vázquez Montalbán y un homenaje al periodismo de investigación.

Una novela para volver a los años 80. Dura, real, necesaria.

Los muertos de Jericó, de Colin Dexter. (Siruela)

Colin Dexter es un autor de prestigio en el mundo noir. Sus novelas protagonizadas por el inspector de policía de Oxford, Morse, le han valido numerosos premios y con su serie de TV le han mantenido en un éxito relevante durante los doce últimos años.

En Los muertos de Jericó, un barrio de Oxford, el inspector Morse se complica y mucho la vida. Un suicidio muy sospechoso se le cruza en el camino, y deberá esforzarse en resolver el caso, por la cuenta que le tiene. Colin Dexter no escribe thrillers, es una prosa tranquila que nos recuerda mucho a Simenon y el Comisario Maigret.

Si te gustan las novelas policiacas, con un Inspector de policía tranquilo e inteligente, que debe resolver un caso endiablado, lo vas a pasar muy bien

Moscú X, de David McCloskey. (Salamandra)

El autor, en su día analista de la CIA, se estrenó con Estación Damasco, una novela de espionaje centrada en Siria, con el mundo árabe y la CIA como protagonistas. Ahora con Moscú X, sigue con el mundo del espionaje, centrado de Rusia, con Moscú y San Petersburgo como plazas de referencia.

La novela transcurre en la época actual, con Putin detrás de todo lo que se mueve en su país. Una mujer y un hombre de la CIA deberán infiltrarse en el corazón de la élite económica y política rusa, con el fin de llegar a Putin. Pero todo se complica.¿Saldrán bien parados? El lector lo irá descubriendo. La novela nos recuerda mucho a las de Le Carré y con él a las clásicas de espías.

Si te gustan, Le Carré, Graham Green y Eric Ambler, este es tu libro.

Narcotopía, de Patrick Winn (Amok

Amok es una editorial española especializada en temas asiáticos que cada muy poco tiempo edita pequeñas joyas. Con 'Narcotopía' lo ha vuelto a hacer. Este libro, prologado por Roberto Saviano, es obra del periodista norteamericano Patrick Winn y relata cómo ha sido la lucha contra la droga en el sureste asiático. El libro se centra en la frontera entre Laos, Birmania, Tailandia y China, donde surgió un país inexistente, el estado Wa, que gracias a la droga y la violencia se convirtió en una potencia de facto en la región.

Narcotopía se lee como una gran crónica negra. Hay luchas entre la CIA y la DEA, tiroteos entre narcos en medio de la selva, contrabandistas tailandeses mezclados con independistas redentores. La Guerra Fría se mezcla con el auge de China como el nuevo imperio. Hay redentores fracasados y criminales en fuga. Lo mejor del libro es que todo es cierto y forma parte de una larga investigación periodística de Patrick Winn, uno de los pocos occidentales que ha tenido acceso al estado Wa.

Te gustará si quieres un true crime geopolítico que pone luz sobre una zona desconocida del planeta.

Ovni 78, de Wu Ming. (Anagrama)

Una pareja de boy scouts desaparece en una montaña italiana. Se esfuman en un momento de la historia de Italia en la que el estreno de Encuentros en la tercera fase, de Spielberg, coincide con el secuestro del primer ministro italiano, Aldo Moro, por parte de las Brigadas Rojas. La heroína, además, comienza a arrasar las calles y las comunas jipis viven sus últimos momentos.

Wu Ming, el colectivo de escritores italianos que crea en la semiclandestinidad, ha escrito uno de sus libros más originales. La búsqueda de dos adolescentes desaparecidos en una atmósfera apocalíptica a cargo de un personaje fascinante -un partisano comunista reconvertido en una especie de Iker Jiménes a la italiana- es uno de esos regalos de la creatividad y demuestra que no todo está escrito.

Te gustará si quieres leer una novela que supera todos los géneros y profundiza en la historia reciente de Europa.

Viñetas negras

Contrapaso 2. Mayores con reparos, de Teresa Valero. Editorial Norma

Crimen, picaresca e investigación. Tres pilares sustentados desde un homenaje al periodismo de sucesos tomando el inolvidable El Caso como referente. Una época de nuestra vida en la que el periodismo era una ventana de información y de lucha. De reivindicación y de denuncia. La corrupción urbanística , el papel de la censura, crímenes sin resolver, y la maldad y la falsedad tejida desde el poder. Un cóctel noir servido sin medias tintas….es precisamente la negra tinta de Teresa Valero la que transforma esta novela gráfica (continuación de CONTRAPASO 1 Los hijos de los otros) en una novela negra que retrata la España de finales de los años 50 como ninguna («Reparar significa que se ha cometido una injusticia. Eso en este país no pasa»)

Un censor asesinado en el madrileño cine Carretas es el origen de la investigación de los periodistas Emilio Sanz y Leon Lenoir. Sus distintas ideas políticas no son obstáculo para crear un equipo que busca la verdad… En compañía de la ilustradora Paloma Ríos. La ciudad y los espacios cerrados que retrata Valero con milimétrica exactitud. Cada viñeta es un regalo y un camino sinuoso en este thriller noir.

Para quienes leyeron Contrapaso 1, una continuación indispensable, aun mejor y más trabajada que la primera parte.

Fundido en negro

Nueve cuerpos. (Movistar +)

Con guion del escritor Anthony Horowitz ( La casa de la seda, …) y una ambientación que recuerda a la serie «Perdidos» «Nueve cuerpos» se transforma pronto en un «quien lo hizo». Nueve desconocidos se encuentran perdidos en una remota selva mexicana tras estrellarse su avioneta. Uno a uno, los sobrevivientes son asesinados, y los pasajeros restantes deben resolver el misterio antes de que ellos también caigan víctimas del asesino. Un «juego de la sospecha» en formato visual con escenarios rodados en Canarias y planteamiento de thriller.

Encontrar los motivos de los asesinatos y analizar a los supuestos autores convierte al espectador en investigador aficionado. El final ha de tener una sorpresa y la «función» en general recorre un guion que no por conocido deja de tener seguidores. Para pasar un rato de intriga… Aunque por supuesto sin alcanzar la maestría de las novelas de Agatha Christie.

Una serie que combina elementos de «thriller» y de «whodunit».

Hacia cero. (Movistar +)

Con Matthew Rhys bordando el papel de un introspectivo -y torturado por su pasado- inspector Leach en lugar del inspector Battle, protagonista original de la novela de Agatha Christie y Anjelica Huston como la impertubable lady Trevellyan, la miniserie consigue una acertada adaptación de la novela y sabe ahondar en las motivaciones criminales que conducen al asesinato. Las playas, el mar del Devon que cautivo a la dama del crimen, vestuario y la acertada composición del personaje de la investigación atraen y convencen.

Abordar una de las menos conocidas novelas de Christie no cuenta con el respaldo de la memoria del espectador de títulos como el Asesinato en el Orient Express o Muerte en el Nilo, pero salirse de los grandes éxitos comerciales permite seguir disfrutando de su obra ... Aunque ni Poirot ni miss Marple estén en la función.

Gustará a las y los lectores de las novelas de Agatha Christie, de la serie de Poirot/Suchet y de los «quienlohizo» clásicos de la edad dorada de las novelas de misterio.

Entrevista

«Durante la Guerra Fría, la CIA protegió a uno de los cárteles de la heroína más poderosos de Asia»

Patrick Winn ha escrito uno de esos libros que dejan huella. Este premiado periodista de investigación nos permite acompañarle a uno de los lugares más extraños y peligrosos del planeta, un trozo de selva en Asia en el que la guerrilla y los narcos van de la mano. Nacido en Estados Unidos, desde 2008 vive en Bangkok y ha colaborado con medios como el New York Times, Rolling Stone, la BBC o The Atlantic. Leerle equivale a descubrir un periodista de raza que es capaz de jugársela en pos de una buena historia.

-El retrato que hace en Narcotopia es escalofriante. Da la sensación de que, en el Estado de Wa, quienes logran enfrentarse al narcotráfico y la violencia son o los más despiadados o los más ineptos. ¿Por qué ocurre esto?

-El mundo del narcotráfico siempre estará marcado por la crueldad, porque opera fuera del sistema judicial. En cualquier negocio surgen disputas, pero si hablamos de vender gambas o bicicletas, las partes pueden acudir a los tribunales. En el narcotráfico no hay ninguna instancia superior que resuelva conflictos. Así que, cuando alguien es pisoteado en este negocio, solo tiene dos malas opciones: parecer débil o responder con violencia. Y como vi en el Estado de Wa, incluso aquellos que quieren plantar cara a los traficantes y expulsarlos de la sociedad necesitan formar un ejército para tener alguna esperanza de éxito. Al final, los narcóticos son dinero, y el dinero compra armas, así que los productores suelen acabar imponiéndose.

-Describe un problema global de narcotráfico que en Occidente, en general, se pasa por alto. ¿Por qué hay tanto silencio en torno a este fenómeno?

-Cuando hablo de «Occidente», en realidad me refiero a Estados Unidos. Aunque se supone que están librando una «guerra global contra las drogas», en la práctica no se preocupan mucho del narcotráfico… salvo que las sustancias lleguen a sus calles. En los años 90, Birmania producía más de la mitad de la heroína que se vendía en ciudades estadounidenses, y gran parte salía del Estado de Wa. Fue entonces cuando la DEA actuó con contundencia. Pero los líderes de Wa fueron astutos: abandonaron el negocio de la heroína, apostaron por la metanfetamina y centraron su mercado en Asia. Y funcionó. Hoy la metanfetamina reina en el Sudeste Asiático, una región con suficiente poder adquisitivo como para sostener una economía ilegal de drogas. Muchos de los trabajos allí son duros y repetitivos —fábricas, construcción— y la metanfetamina puede, al menos temporalmente, mejorar el rendimiento. Así que tiene sentido venderles a ellos, y no a un mercado lejano como el estadounidense. Puedes llamarlos «narcos» si quieres, pero tontos no son.

-¿Cuánto tiempo te llevó investigar y escribir el libro? Tiene una cualidad fascinante: parece que la realidad supera a la ficción. ¿Qué sentías mientras lo escribías?

-Vivo en Tailandia desde hace 17 años, y el Estado de Wa me obsesiona desde hace casi tanto. Llevó al menos una década tratando de contar su historia, entrevistando a personas cercanas a su círculo de poder. No ha sido fácil: muchos de sus líderes están acusados por la DEA, y mi propio gobierno los quiere ver entre rejas. Finalmente, en 2019, logré acercarme a un antiguo alto cargo del Estado de Wa que accedió a responder todas mis preguntas. Lo curioso es que había sido un colaborador clave de la DEA. Él creía que, con ayuda estadounidense, podría liberar a su pueblo del negocio de la droga. Después de tantos años llamando a la puerta, por fin se abrió, y pude asomarme a ese mundo oculto. El libro trata precisamente de eso: de la conexión secreta entre el Estado de Wa —una nación narco rebelde— y Estados Unidos, el país más poderoso del planeta.

-¿Diría que Estados Unidos sigue pagando el precio de lo que hizo para ganar la Guerra Fría?

-Diría más bien que otros países están pagando ese precio. Durante la Guerra Fría, la CIA protegió y alimentó a uno de los cárteles de opio y heroína más poderosos del Sudeste Asiático. No porque tuviera especial interés en las drogas, sino porque ese grupo armado era ferozmente anticomunista y estaba dispuesto a espiar para Washington. Los narcotraficantes son expertos en cruzar fronteras, y podían recabar información en zonas comunistas de difícil acceso. Eso los hacía valiosos. Cualquier cártel amparado por EE.UU. tiene muchas posibilidades de prosperar, y así fue. Se creó una industria del narcotráfico a gran escala. Aquel cártel ya no existe, pero la economía de las drogas en el Triángulo Dorado sigue viva. Hoy, la metanfetamina ha reemplazado a la heroína, y los Wa están en la cima. En cuanto a la CIA, es una agencia que rara vez anticipa las consecuencias de sus actos.

-Parece que la influencia de China no está muy lejos de muchos de los problemas de narcotráfico en Asia. ¿Está de acuerdo?

Sin duda, y diría que se subestima. El Estado de Wa es, de hecho, un estado cliente de la República Popular China. Recibe armas, asistencia médica, ingenieros para construir carreteras, asesoramiento político… todo ello directamente de Pekín. No es una teoría conspirativa: basta con buscar imágenes de los líderes de Wa —sí, los mismos que están acusados por la DEA— sentados junto a diplomáticos de alto rango nombrados por Xi Jinping. Según mi investigación, existe un pacto no escrito entre Pekín y el Estado de Wa: cualquier droga que produzcan no debe cruzar la frontera hacia China. A diferencia de Estados Unidos, China mantiene una relación simbiótica con el gran cártel que tiene en su frontera. Y podría decirse que, desde su perspectiva, es una política de control de drogas bastante efectiva.

Homenaje

Rubem Fonseca. 100 aniversario de su nacimiento.

Se cumplen cien años del nacimiento de Rubem Fonseca, uno de los grandes, fallecido en el año 2020. Fue galardonado con los premios Juan Rulfo (2003) y con el Camóes (2003), el más prestigioso en lengua portuguesa. Fonseca fue policía, llegó a Comisario y también ejerció de abogado penalista. En el mundo literario fue guionista, cuentista y novelista

Su conocimiento de los bajos fondos cariocas, le permitieron escribir novelas de un realismo descarnado, en las que los personajes marginales se erigían en los grandes protagonistas de sus tramas. Construyó un retrato auténtico, duro y cruel de la sociedad brasileña.

