Kirmen Uribe se cuela en el centenario de 'The New Yorker' 'Maiatza' (May) es el único poema de un autor español presente en una antología en la que figuran nombres como Borges, Louise Glück, Robert Frost u Octavio Paz

Miguel Aizpuru Lunes, 17 de marzo 2025, 17:29 | Actualizado 17:42h. Comenta Compartir

La prestigiosa revista estadounidense 'The New Yorker' celebra este 2025 su centenario y lo hace con una serie de antologías de los mejores textos publicados ... en sus páginas en los últimos cien años. Y, en la recopilación dedicada a la poesía, se ha colado un texto de Kirmen Uribe escrito originalmente en euskera. Se trata de 'Maiatza' (May) -publicado en el año 2001 y cuya traducción apareció en la revista dos años más tarde-, un poema que versa sobre la amistad, la distancia y los recuerdos de infancia con sabor portuario.

No es baladí el haber sido incluido en la selección de una revista que se publica cada semana y que incluye en cada número dos o tres poemas. Y, más si cabe, viendo qué nombres rodean a Uribe en la selección. Borges, Anne Sexton, Robert Frost, Octavio Paz, Louise Glück o Anne Carson están presentes en la antología, un trabajo arduo a cargo del editor Kevin Young, que ha buceado en los miles de números de la revista para elegir los poemas de más calidad en 100 años de trayectoria de la publicación, que se caracteriza por sus llamativas y preciosistas ilustraciones de portada, un humor muy neoyorquino y, sobre todo, por publicar semanalmente algunos de los mejores textos literarios a nivel internacional. Portada de la antología poética de la revista. Uribe, que reside precisamente en la Gran Manzana desde años y a quien une una larga vinculación con la ciudad, cuenta a EL CORREO que el texto figuraba en su primer poemario, 'Bitartean heldu eskutik'. «Lo escribí para un amigo que se fue al extranjero y le veo cierta actualidad porque ahora el tema de la migración está candente en EE UU. Además, en el poema era yo el que se quedaba y ahora es al revés, llevo siete años fuera de casa», detalla mientras pasea por Central Park. En la antología de 'The New Yorker' figura la traducción que hizo Elizabeth Macklin bajo el título 'May' y que se publicó en la revista en 2003. «Salió precisamente en mayo de ese año y fue el primer poema que publiqué en la revista, después han salido más. Esta antología está organizada por momentos del día, desde el amanecer hasta el anochecer y mi poema está hacia el final del libro, más hacia el atardecer», explica el ondarrutarra, que define 'Maiatza' como «un poema hecho de imágenes y de escenas», de paseos por el puerto y recuerdos de la niñez. Poeta en Nueva York El poema tuvo además un notable recorrido desde su publicación en euskera, con traducciones al castellano, al francés y al inglés y, con una anécdota a nivel político: fue uno de los dos poemas que leyó Patxi López en su toma de posesión como lehendakari en Gernika en 2009. «Creo que es un texto universal que puede emocionar a cualquiera, y estoy muy contento por haber entrado ahora a un club tan selecto como el de esta antología con un poema escrito en euskera», celebra su autor. Este poema de Kirmen Uribe pic.twitter.com/L1zWutG2Vv — Laura Ferrero (@Lau_Ferrero) April 30, 2017 Como Lorca hace un siglo, Uribe es ahora un poeta en Nueva York que contempla Euskadi desde una distancia sana en su puesto de escritor visitante en la Universidad de Columbia, figura que le permite impartir clases durante medio año y escribir durante la otra mitad. «Estoy contento en Nueva York, la distancia me ayuda a ser más creativo, crítico, reflexivo y exigente conmigo mismo. En resumen, a ser mejor escritor», concluye. «Contemplaremos en silencio las grúas del puerto / Porque estar en silencio es / La mejor prueba de la amistad», rezan los versos de 'Maiatza'. Y, al contrario que en el poema, ahora es Uribe quien está a miles de kilómetros de su Ondarroa natal y, seguramente, sigue contemplando en silencio las grúas del río Hudson.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión