Javier Bardem logra su primera nominación a los Emmy por la serie de Netflix sobre los hermanos Menéndez

Martes, 15 de julio 2025, 19:10 | Actualizado 19:34h.

Javier Bardem ha sido nominado por primera vez a los Premios Emmy, los galardones más importantes de la televisión estadounidense. El intérprete español competirá en la categoría de mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión por su papel en 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez', una producción de Netflix creada por Ryan Murphy basada en un crimen real que conmocionó a Estados Unidos a finales de los años ochenta.

En la serie, Bardem interpreta a José Menéndez, un empresario que fue asesinado junto a su esposa por sus propios hijos, Lyle y Erik. En su defensa, durante la investigación y el jucio, acusaron a su padre de abusos físicos, emocionales y sexuales. Aunque ambos fueron condenados a cadena perpetua, siguen alegando que actuaron por miedo a su padre y, todavía hoy, mantienen activa la batalla legal para conseguir su liberación. La historia, llena de aristas y polémica, ha devuelto a Bardem a un registro intenso y dramático que ha convencido a los académicos de televisión en EE UU.

Bardem se medirá en la misma categoría con Bill Camp ('Presunto inocente'), Rob Delaney ('Dying for Sex'), Peter Sarsgaard ('Presunto inocente') y el joven Owen Cooper ('Adolescencia').

14 de septiembre

La nominación del actor español se produce en una edición de los Emmy que viene marcada por el dominio absoluto de 'Separación', el thriller distópico de Apple TV+ creado por Dan Erickson y dirigido por Ben Stiller, que ha obtenido 27 nominaciones, incluida la de mejor serie de drama. La ceremonia de entrega de los premios se celebrará el domingo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, y estará presentada por el humorista Nate Bargatze.

Además de 'Separación', destacan también con numerosas nominaciones otras ficciones como 'El Pingüino' (24 nominaciones), 'The Studio' y 'The White Lotus', ambas con 23. En la categoría de mejor serie dramática, competirán títulos como 'La diplomática', 'The Last of Us', 'Paradise', 'The Pitt', 'Slow Horses', 'The White Lotus', 'Andor' y la mencionada 'Separación'.

En cuanto a las comedias, optan al galardón 'Colegio Abbott', 'The Bear', 'Hacks', 'Nadie quiere esto', 'Solo asesinatos en el edificio', 'Terapia sin filtro', 'The Studio'y 'Lo que hacemos en las sombras'. Y en el apartado de mejor miniserie, además de la protagonizada por Bardem, figuran 'Adolescencia', 'Black Mirror', 'Dying for Sex' y 'El Pingüino'.