El sexo en la Guerra Civil

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:03

La contienda del 36 estuvo marcada por una intensa e insólita actividad sexual. Lo explica Fernando Ballano en un amenísimo y documentado ensayo que acaba ... de aterrizar en las librerías: 'Amor y sexo en la Guerra Civil' (Ed. Arzalia). «Nos han vendido mucha épica por uno y otro lado», sentencia este historiador que lleva años contándonos aquella guerra de otro modo a como lo hacen la mayoría de sus colegas o los hagiógrafos de uno y otro bando. No todo fueron bombas y tiros, izquierda y derecha, ideología u odio al adversario. Hubo también amor y placer desbocado. El ambiente bélico favoreció las aventuras eróticas y las desventuras con olor a cuerno quemado, los flechazos y las infidelidades, las bodas y hasta las bigamias.

