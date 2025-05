Getxophoto nos invita a pensar por qué fotografiamos con el móvil sin parar

De la necesidad, virtud. La falta de un espacio para exposiciones propició que Getxophoto se convirtiera en un festival al aire libre, que conquista todos ... los rincones del municipio. «El ciudadano se topa con el arte en la calle y este entra en su vida», resume la comisaria María PTQK, que este año termina su vinculación con el certamen tras una labor modélica. Desde este jueves 29 de mayo, 23 instalaciones conquistarán nuestra mirada en la 19 edición de un festival que concluirá el 22 de junio.

Guía para visitantes. Hay tanto que ver que lo ideal sería repartir el recorrido en dos jornadas, una para el entorno de la playa de Ereaga y otra para el centro de Algorta. Jokin Aspuru, director del festival, recomienda iniciar el periplo sí o sí en el Mercado y hacerse con un plano en el que se detallan las exposiciones. Una veintena de invitados internacionales participará en encuentros, charlas, paseos...

Ampliar Natacha de Mahieu en la playa de Ereaga. Efe

Si en las dos ediciones pasadas el tema central de Getxophoto fueron 'pausa' y 'play', este año le toca al botón de 'REC'. Un símbolo de la «relación compulsiva que tenemos con la toma de imágenes, a veces de manera irracional», según María PTQK. Capturamos la realidad sin cesar en una era de fake news, postverdad e Inteligencia Artificial. ¿Qué legado visual vamos a dejar a las generaciones futuras?

Sobre ello se interroga la obra de tres artistas consagrados. Las fotos en blanco y negro del californiano John Divola en la serie 'Dogs Chasing My Car in the Desert' solo se pueden ver mientras se sube en el ascensor de María Cristina. Las tomó con una mano en la cámara y la otra en el volante. La británica Yevonde Middleton usaba el color en los años 30, cuando no se consideraba algo artístico. Su obra expuesta en San Nicolás tras arduas negociaciones con la National Portrait Gallery de Londres permite comprobar cómo se anticipó varias décadas a la imagen de las 'celebrities' como iconos pop. Por su parte, el austriaco Arno Gisinger en vez de fotografiar un cuadro histórico del Tirol da la vuelta a la cámara y captura a las personas que lo observan.

Ampliar Arno Gisinger en Ereaga. Efe

Un buen fotógrafo sabe dónde mirar. La belga Natacha de Mahieu elige con ironía emplazamientos atestados de turistas, la turca Sabiha Çimen se acerca a la cotidianidad de las chicas que estudian en escuelas coránicas y el bilbaíno José Ramón Ais crea perfectas imágenes de naturaleza por medios digitales y con un inequívoco sentido crítico. El japonés Satoshi Fujiwara se encontraba en París el día del atentado contra la sala Bataclan. Y se acercó para detenerse en los periodistas que cubrían la masacre.

Más ideas para Getxophoto. Posar en el 'Multi-fotomatón' del Casino, que permite retratar a una persona desde distintos ángulos gracias a un juego de espejos y que causó furor en los años 30, escuchar la 'playlist' del festival confeccionada por Raül Refree, productor de Rosalía y C. Tangana, ver las películas seleccionadas por la periodista Pepa Blanes en el canal del festival en Filmin, degustar el helado de sándwich de galleta, crema y chocolate rojo con forma redonda, como el símbolo de REC...