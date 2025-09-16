Getxo es el escenario de un espectáculo inspirado en el 'Guernica' de Picasso El acto podrá verse este jueves y viernes en Muxikebarri, con un ensayo abierto al público este miércoles

La guerra y la resistencia se subirán esta semana al escenario del Muxikebarri de Getxo con el preestreno de 'K.OS', la nueva propuesta de la compañía ZirKuSS, seleccionada en la quinta edición de la Residencia Artística Juana Bizkarra. El espectáculo, que se representará en primicia este jueves y viernes a las 20.00 horas, combina circo contemporáneo, danza y una intensa carga poética inspirada en el cuadro Guernica de Picasso.

Además, este miércoles, día 17, y con motivo del proceso de mediación de la residencia, habrá un ensayo abierto a la misma hora. as invitaciones gratuitas para asistir a cualquiera de las tres sesiones pueden recogerse tanto en Romo Kultur Etxea como en Muxikebarri.

El elenco —formado por Maialen Alberro, Lucas Romero, Alexander Sierra, Paloma Farga y Olivia Bernardo— encarna en escena a los personajes del célebre lienzo: la paloma, el toro, el caballo, el soldado, la madre y las mujeres del quinqué, del lamento y de la rodilla hincada. Todos ellos emergen a partir de una joven que descubre una caja de cartas jamás enviadas, donde se esconden historias de pérdida, violencia y supervivencia.

La propuesta dirigida por Lander Briones y con coreografía de Hodei Iriarte Kaperotxipi se despliega sin palabras a través del movimiento. ZirKuSS es una productora donostiarra que surge con el propósito de «explorar nuevos lenguajes, asumiendo riesgos y apostando por la emoción para crear espectáculos que sorprenden y conectan con todo tipo de públicos».

La residencia 'Juana Bizkarra' pretende apoyar al sector cultural vasco facilitando su espacio, recursos y una dotación económica para la producción y montaje de obras teatrales, coreográficas, escénicas o performativas, a la par que quiere acercar el proceso creativo a la ciudadanía getxotarra, con el fin de mejorar su conocimiento, experiencia y participación en la cultura. Para ello, la propuesta seleccionada cada año recibe una ayuda de 10.500 euros.

