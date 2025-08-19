El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una equilibrista en acción, durante el Festival de Teatro y de las Artes de la Calle (Bilboko Kalealdia). Ignacio Pérez

Euskadi refuerza su oferta cultural con 60 actividades al día

El aumento del presupuesto refuerza una programación que es gratuita en un 38% de las actividades en vivo

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Martes, 19 de agosto 2025, 02:43

La programación cultural de Euskadi está ganando peso con la inyección presupuestaria del Gobierno vasco. Este año se han destinado 28 millones de euros (un ... 4,6% más que el año anterior) al apartado de artes escénicas, música, bertsolarismo y exposiciones. Un apoyo que se ha traducido en un aumento progresivo del número de eventos culturales. En este primer semestre se han celebrado 11.306 actividades, un 7,45% más que el año pasado, y se ha consolidado el porcentaje de actividades gratuitas (38%) en vivo.

