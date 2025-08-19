Euskadi refuerza su oferta cultural con 60 actividades al día

La programación cultural de Euskadi está ganando peso con la inyección presupuestaria del Gobierno vasco. Este año se han destinado 28 millones de euros (un ... 4,6% más que el año anterior) al apartado de artes escénicas, música, bertsolarismo y exposiciones. Un apoyo que se ha traducido en un aumento progresivo del número de eventos culturales. En este primer semestre se han celebrado 11.306 actividades, un 7,45% más que el año pasado, y se ha consolidado el porcentaje de actividades gratuitas (38%) en vivo.

En la oferta de acceso libre descuella la danza (59%), la música (40%) y el teatro (31%), pero es el apartado de bertsolarismo y exposiciones temporales en centros públicos –como Azkuna Zentroa o BilbaoArte– el que se lleva la palma porque la gratuidad ronda el 100% de los casos. El Bellas Artes excepcionalmente tampoco cobra la entrada con motivo de las obras de ampliación.

La proporción de actividades en euskera se mantiene estable (38%), con especial preponderancia en Gipuzkoa y comarcas específicas de Bizkaia como el Duranguesado y Markina-Ondarroa. Se aprecia asimismo un incremento en el número de eventos en lengua vasca, ya que se ha pasado de 3.998 a 4.296. Es decir, hay casi 300 más, con una oferta que se hace notar muy especialmente en la sección de música, teatro y bertsolaritza.

Se calcula que en el País Vasco se programa una media de más de 60 actividades culturales diarias. La tendencia muestra un incremento sostenido, porque en 2023 fueron 48 y el año pasado se llegó a 56. Esta progresión, en palabras de Andoni Iturbe, viceconsejero de Cultura del Gobierno vasco, refleja el compromiso institucional con la cultura, así como la pluralidad de agentes y el interés de la ciudadanía. La apuesta por los eventos en vivo es firme tras la recuperación pospandémica y se alienta la participación con una oferta para todas las edades.

El 87% de las actividades de la agenda cultural son presenciales, con propuestas híbridas y virtuales minoritarias, particularmente en el sector literario y algunos museos. El ránking de actividades con público está liderado por los conciertos (25%) por delante del teatro (19,6%), la danza (4,3%), el bertsolarismo (4,7%) y las exposiciones (6,4%).

Se reafirma una vez más que el motor de la industria cultural reside en la música, con citas de la envergadura del BBK Live, Azkena, Legends Fest, Blues Festival, Festival de Jazz de Vitoria, Donostia Jazzaldia... El País Vasco se ha convertido en uno de los territorios con mayor densidad de festivales en España y destaca por el apoyo institucional del Gobierno vasco y agentes privados.