Un debate miserable

A principios de este mes de agosto, el Metropolitan de Nueva York devolvió a España dos colgantes visigodos de bronce del siglo VI d. C. ... que el museo había adquirido en 1990 al ya fallecido anticuario inglés Robin Symes, un protagonista fundamental en el tráfico ilegal de piezas saqueadas o expoliadas por todo el mundo. La repatriación de estas piezas ha sido ordenada por la Fiscalía de Manhattan, tras diversas investigaciones criminales y en el marco de los acuerdos de cooperación que España y otros muchos países han suscrito en materia de protección del patrimonio histórico y de lucha contra el tráfico de bienes culturales.

Como quiera que el Metropolitan compró las piezas en su momento sin acreditar la procedencia de las mismas, ahora habrá que estudiar el periplo seguido por aquellas, determinar si proceden de un expolio o saqueo y decidir cuál será la institución pública española que las custodie de forma definitiva.

Por supuesto, este episodio coincide con el debate sobre la devolución de las pinturas de Sijena o incluso con la subsiguiente controversia en torno al posible retorno de algunas piezas a su lugar de origen, como es el caso de la Dama de Elche, el Tesoro de Guarrazar, los Bronces de Riace o también el Tesoro Quimbaya, este último reclamado por Colombia. Está claro que lo peor a la hora de resolver todos estos temas es su politización o la transformación de una cuestión histórica y técnica en un asunto de identidades y banderas.

Es decir, siempre será más oportuno estudiar si cualquiera de estos bienes salió de forma legal e ilegítima, si su restitución supone reparar la injusticia histórica de un expolio y si el conocimiento, la difusión y la conservación de estos tesoros de la historia está más garantizada en un sitio o en otro.

Mucho mejor esto, digo yo, que un debate romo y miserable en el que solo se busca reafirmar o reforzar posiciones políticas, despreciando tanto las sentencias judiciales, los antecedentes históricos, la realidad de los hechos o incluso la preservación más conveniente para las piezas.

Roman Polanski Improbable prescripción

El tiempo pasa y las circunstancias cambian. Pues sí, porque Roman Polanski ha podido finalmente estrenar este mes una de sus últimas películas en los Estados Unidos, algo impensable tras declararse en 1977 culpable de «relaciones sexuales ilícitas con una menor». Casi como en una paradoja, o como en una metáfora, la película estrenada por Polanski estos días en Nueva York es 'El oficial y el espía', su visión cinematográfica del asunto Dreyfus o quizás ahora su particular 'yo acuso' ante la pena social y su consiguiente lapidación por un pecado de improbable prescripción.

'El oficial y el espía' se presentó en el Festival de Venecia de 2019, justo en plena vigencia del #MeToo, lo cual explicó su imposible estreno en Norteamérica. ¿Será que en la América de Trump han cambiado las cosas? Quizás, pero no se olvide que su última película hasta el momento, 'The Palace' (2023), se estrenó en Europa con muchas dificultades (a los cines españoles llegó en abril de 2024).

Música Trump vs. Swift

Como Taylor Swift tenía una opinión política, más bien una disposición favorable a Kamala Harris, Trump la convirtió en enemigo público. No tanto como el inolvidable James Cagney en la película de Wellman, un hampón desalmado cuya muerte en la ficción fue aplaudida por el respetable, pero sí como recurso narrativo en el que descargar toda la ira presidencial o todo el desprecio a un símbolo artístico más bien desafecto. Pero Swift ha sido un evidente instrumento de riqueza y empleo, de aportación al PIB norteamericano con su Eras Tour, incluso a pesar de los denuestos trumpistas. Por eso habrá que ver las ventas de su nuevo disco, 'The Life of a Showgirl', solo desvelado con inteligencia comercial y ya ansiado por millones de 'swifties'. ¿Será su posible éxito comercial el anticipo de una fuerte caída del apoyo a Trump en las 'midterms' de 2026? Veremos…