Uno de los dos colgantes visigodos del siglo VI que han sido devueltos a España por el Metropolitan de Nueva York. Museo Metropolitan
Un debate miserable

Reparar la injusticia histórica de un expolio no puede convertirse en un asunto de banderas

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:01

A principios de este mes de agosto, el Metropolitan de Nueva York devolvió a España dos colgantes visigodos de bronce del siglo VI d. C. ... que el museo había adquirido en 1990 al ya fallecido anticuario inglés Robin Symes, un protagonista fundamental en el tráfico ilegal de piezas saqueadas o expoliadas por todo el mundo. La repatriación de estas piezas ha sido ordenada por la Fiscalía de Manhattan, tras diversas investigaciones criminales y en el marco de los acuerdos de cooperación que España y otros muchos países han suscrito en materia de protección del patrimonio histórico y de lucha contra el tráfico de bienes culturales.

