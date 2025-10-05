Aranceles al cine: una amenaza imposible

Donald Trump ha vuelto con su matraca sobre las películas rodadas fuera de EE UU, amenazando de nuevo con imponerles unos aranceles del 100%. Bueno, ... al margen de la usual locuacidad contorsionista de Trump, el amago presidencial es de tan difícil aplicación como explicable en algún aspecto. Veamos. A diferencia de las películas chinas e indias, que se venden casi exclusivamente en sus mercados nacionales, las producciones de Hollywood se exportan y dominan el mercado mundial gracias tanto a su red de distribución, como al público internacional que las consume.

Por lo tanto, nada sería más indeseable para Hollywood que la fijación de un arancel similar en los mercados mundiales contra su cine, como represalia frente al que eventualmente pudiera dictar Trump. Porque, a pesar de que en 2024 la asistencia al cine disminuyó en todo el mundo, la cuota del cine norteamericano en la taquilla global se situó en torno al 70%, lo cual quiere decir que en esta materia su balanza es superavitaria. Fíjense, por ejemplo, que en Europa el 63% de los espectadores vieron por lo menos una película estadounidense el año pasado. Ahora bien, está claro que las cintas europeas van ganando poco a poco cuota de pantalla y que gracias a los estímulos fiscales cada vez más producciones norteamericanas se ruedan en Europa.

Esto mismo, y también el proteccionismo europeo que se concreta en las cuotas obligatorias de pantalla, en las subvenciones a las películas nacionales y en las restricciones a las plataformas digitales estadounidenses, explican y fundamentan parcialmente la queja de Trump. Otra cosa es, claro, que si por un lado la eventual imposición de un arancel del 100% a las películas rodadas fuera de EE UU sería como si Hollywood se pegase un tiro en el pie, por otro gravar ese concepto de la maquila por el que se contrata algún proceso de la producción en el extranjero para abaratar costes también acabaría encareciendo el producto final. Un lío colosal, en definitiva, que podría dejar en nada esta nueva amenaza de Trump.

Inteligencia artificial Sin solidez regulatoria

La Inteligencia Artificial sigue planteando cuestiones y problemas que continúan sin resolverse y regularse: el respeto a los derechos de autor, la forma de diferenciar la creación humana de la generada con la IA... Cierto que el debate sigue avanzando, pero las herramientas regulatorias no acaban de dar solución. Véase, por ejemplo, la reciente demanda planteada por cuatro 'majors' de Hollywood contra la empresa china Mini Max, a la que acusan de usar la IA para producir vídeos inspirados en personajes de sus películas. El problema es que, a diferencia de la Unión Europea, en Estados Unidos no hay todavía un marco federal integral, con lo cual la fragmentación por estados hace que el equilibrio entre seguridad e innovación sea muy frágil. En otros casos, el problema es de los propios operadores. Es el ejemplo de Spotify, que todavía no va a obligar a sus artistas a informar si sus producciones se han realizado total o parcialmente con IA. Pues eso, que ni la regulación para proteger los derechos de autor frente a la IA es sólida, ni tampoco lo es el compromiso de los privados.

Museo de BB. AA. Plan estratégico

Con Baselitz de formidable reclamo, el Bellas Artes comienza mañana la larga concreción de su ampliación, cuya primera estación es la sala rehabilitada del edificio de Alvaro Líbano, antes de que se integre en ese otro edificio futuro, 'Agravitas'. Este camino preinaugural que culmina en junio también debería discurrir en paralelo con la conformación de un nuevo plan estratégico y una estructura de gestión, en sintonía con la cuantiosa inversión pública realizada en la ampliación. Habrá que ver, pues, el presupuesto de funcionamiento, su estructura humana, las aportaciones públicas al gasto corriente anual, la cifra esperada de visitantes, el objetivo de mecenazgo y su nivel de autofinanciación. Cosas no tan atractivas como una arquitectura sugerente o un cuadro de Baselitz, pero también necesarias.